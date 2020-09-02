Президент собрал срочное совещание из-за лесных пожара на Харьковщине и Луганщине

Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. Об этом сообщает Офис Президента в Telegram- канале.

По последним данным, пожар охватил 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой огонь. В одном из сел сгорело 8 домов.

Фото: Офис Президента

Местное население в районах распространения пожара проинформировано о возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Из доклада представителей ГСЧС Президенту Украины известно, что для локализации и ликвидации пожара привлечено достаточное количество личного состава и техники. В Луганской области, кроме пожарных, для тушения огня привлечены подразделения Вооруженных сил Украины.

Также, в сообщении озвучено предварительную причину пожара.

"Предварительная причина пожара - возгорание свалки, от которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что будет держать ситуацию на контроле, а также подчеркнул необходимость предоставления оперативной информации о пожарах.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас ", - заявил лидер государства.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и Харьковскую область, туда, где вспыхнули пожары.

"На Луганщине - это уже второй масштабный пожар этого года. Вицепремьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры доложат президенту и мне лично", - говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Калифорнию охватили масштабные пожары.

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