Предприниматели на митинге возле МВД требовали наказать правоохранителей, причастных к рейдерству «Эконии»

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В четверг, 30 июля, предприниматели провели
Всеукраинскую акцию протеста "Вон рейдеров от бизнеса!" с требованием
прекратить давление на бизнес при помощи вооруженных "инвестиционных нянь".
Акция прошла под стенами МВД в Киеве, а
также в Одессе и Харькове. Участники: бизнес-объединения "CEO club",
Антирейдерский Союз предпринимателей Украины, Платформа национальных инвесторов
"Бизнес 100", ОО "Бизнес Варта", ОО "Деловые украинские женщины", коллективы
компаний, испытывающие рейдерские атаки и незаконные действия правоохранителей
- "Экония", FGK FinancialGroup, Zarina, СПК "Новоселицкий" и другие.
"Только за последние недели на трех наших предприятиях (включая "Эконию"-ред.) правоохранительные органы устроили незаконные маски-шоу, и сейчас давление систематически оказывается на весь бизнес в Украине, полиция действует как бандиты и уничтожает бизнес", - отметил на митинге президент "CEO club" - Сергей Гайдайчук. Он провел параллель с событиями 2013 года, накануне Революции Достоинства, когда происходило беззаконие и рейдерство.
Резолюцию акции протеста зачитала
владелица компании "Экония" Ирина Варагаш. Документ адресован Президенту
Украины, Генеральному прокурору, министру внутренних дел. В резолюции
требуется: "Прекратить практику использования сотрудников Национальной полиции
для давления на украинский бизнес". Протестующие требуют провести расследование
и привлечь к ответственности полицейских, причастных "к серии обысков в
компаниях и выполнении заказов рейдерских групп. Одиозного следователя ГСУ НП
МВД Украины - Чередник Ильмиру Анваровну (следователь ведет два уголовных дела
по "Эконии" - ред.) - уволить из Национальной полиции и привлечь к уголовной
ответственности".
Предприниматели требуют закрепить
законодательно норму о возмещении ущерба, причиненного незаконным обыском, а
компенсацию расходов взимать с лиц, действия которых привели к этому
(следователь, прокурор, судья). Также они требуют провести круглый стол с участием
Президента Украины, Верховной Рады, Генерального прокурора и руководства МВД
для внесения законодательных изменений, которые исключат использование
правоохранителей в уничтожении бизнеса.
Митингующие разбили кувалдами бутылки детской воды "Малятко", символически демонстрируя, что выламывая кувалдами двери национального производителя, Национальная полиция действует противозаконно, уничтожает украинский продукт, а рейдерство с помощью силовиков уничтожает средний бизнес в целом.
Как известно, очередная попытка
рейдерства и давления на компанию "Екония" (производитель детского питания и
воды "Малятко") началась 9 июля с обысков. В офис компании полиция ворвалась
силой, выбив входную дверь, хотя представители компании пытались мирно пустить
полицейских. Это третья попытка захвата компании. Первые две проводились с
помощью маски-шоу и фальсификации данных о праве собственности на "Эконию",
против рейдеров открыли уголовные дела, но полиция их пытается закрыть.
Последняя попытка рейдерства происходит с помощью фальсифицированного
уголовного дела. В нем у представителей "Эконии" нет никакого юридического
статуса, к материалам дела их не допускают. Полиция официально не выдвинула
обвинений по делу, но публично уже бездоказательно обвинила владелицу компании.
(Как известно, семейный бизнес по производству воды и детского питания
"Малютка" основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996 году, компания стала одним из
лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларусь, Молдову, Саудовскую
Аравию и т.д.). Убытки "Эконии" в связи с последним обыском составили около 1,4
млн грн.
Предприниматели готовы проводить такие акции каждый четверг по всей Украине и с участием предприятий, страдающих от действий правоохранителей, пока требования не будут выполнены.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в России прошла многотысячная акция протеста.
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