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Праздновал День села: в Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем

Парня госпитализировали в тяжелом состоянии

сегодня, 19:40
Автор:

Лиля Воробьева

В Полтавской области произошел чрезвычайный случай. Во время празднования дня села 15-летний подросток напился алкоголя и чуть не умер. Инцидент произошел в селе Водяная Балка, что в Диканьском поселковом совете. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Праздновал День села: в Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем

В Полтавской области юноша отравился алкоголем (фото из открытых источников)

Когда стражи порядка 14 октября прибыли на место  трагедии, то  нашли 15-летнего парня, который находился без сознания.

Полицейские заметили, что у юноши на него было пульса и он почти не дышал. Поэтому правоохранители провели на месте реанимационные мероприятия и привели подростка в чувство. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ведется следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства этого дела.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области легковушка оказался в реке, погибли трое мужчин . В минувшую субботу на Полтавщине легковушка с естественного повышения быстро заехал в реку Псел, которая протекает недалеко от трассы. Непредсказуемый инцидент закончился трагедией. В салоне "Лады" было трое пассажиров, что очевидно, не могли выбраться оттуда и утонули. Это произошло на территории Миргородского района, недалеко Гидроэлектростанции, расположенной на территории Великосорочинской объединенной общины. Жертвы беды на воде были разного возраста. Самому молодому юноше 29 лет, его знакомые уже пожилые люди — им исполнилось, соответственно, 55 и 57 лет. Затонувшую "Ладу" достали из воды в следующее воскресенье, 26 сентября уже в обед. Также с полицейскими работали и водолазы. В автомашине ехали четверо пассажиров, когда она мчалась к водной артерии из природного повышение, один из них, 49-летний сельский житель сумел выскочить на дорогу и тем самым спасся, его знакомые остались в "Ладе".


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Источник: https://www.facebook.com/police.polt/posts/3932419290193663
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