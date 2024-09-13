Правоохранительница из Волыни переправила за границу более 30 мужчин: какая цена вопроса

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранительнице из Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста. Дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.



Задержание подозреваемой. Фото: ГБР

Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни. В дальнейшем, чиновница не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Благодаря этому уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины.

По данным следствия, по такой схеме с 2022 года в Польшу попали более 30 человек.

Сотрудники правоохранительного органа сообщены о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Работник ТЦК торговал гуманитарными автомобилями, предназначавшимися для ВСУ

По данным следствия, 46-летний подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов предложил приобрести "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail". Эти гуманитарные автомобили хранили на территории ТЦК.