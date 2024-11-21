Правоохранитель из Херсона подозревается в смертельном ДТП: ГБР расследует трагедию

В конце сентября 2024 года в Херсоне произошла трагедия, унесшая жизни водителя легкового автомобиля. Смертельное ДТП произошло с участием правоохранителя, находившегося за рулем служебного автомобиля. По данным Государственного бюро расследований, правоохранитель нарушил правила дорожного движения, что и привело к роковому столкновению.

ДТП. Фото: ГБР

Детали инцидента: произошедшее на перекрестке в Херсоне

Смертельная авария произошла на нерегулируемом перекрестке в Херсоне в конце сентября этого года. По информации следствия, правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля, двигался по второстепенной дороге. На перекрестке он не пропустил легковушку, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения водитель легкового автомобиля, житель Херсона, погиб на месте из-за множественных травм.





Правовая квалификация преступления и возможное наказание

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю в нарушении ПДД, что привело к смерти потерпевшего. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Кроме того, виновник может быть запрещен управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое должно установить все обстоятельства трагедии. ГБР проводит необходимые экспертизы и допросы свидетелей.

Напомним, 18 ноября, в 07:20 на остановке по ул. Заречанской, 9 в городе Хмельницкий водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по ул. Заречанский, допустил соприкосновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП трое стоящих на остановке женщин (60, 56 и 53 лет) от полученных травм погибли.