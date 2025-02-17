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Пожар или предупреждение? В Киеве сгорел автомобиль пророссийской пропагандистки

Подсанкционная журналистка считает инцидент «приветом» от своих оппонентов

17 февраля 2025, 17:47
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Амбарцумян Анна

В Киеве поздно вечером 13 февраля сгорел автомобиль Range Rover, которым пользовалась бывшая заместитель главного редактора "Страна.юа" Светлана Крюкова. Это произошло менее чем через месяц после введения против нее санкций указом президента. Инцидент не только повредил фасад дома.

Пожар или предупреждение? В Киеве сгорел автомобиль пророссийской пропагандистки

Сгоревшее авто. Фото: Svetlana Kryukova

По словам Крюковой, машина обычно использовалась водителем для перевозки детей в спортивные секции. Вечером 13 февраля он припарковал ее у своего дома в Деснянском районе, где и произошло возгорание. Пламя повредило фасад здания и квартиру на втором этаже, однако, к счастью, обошлось без жертв.

Продолжаю вести дневник санкционного журналиста из Киева. Прошел месяц. Сюжет стал играть новыми красками. Ночью 14 февраля тайный и одержимый поклонник, считавший, что санкций в моей жизни недостаточно, поздравил меня с Днем Влюбленных – сжег машину. Горело так, как горит сердце от безответной любви в моменты отчаянной лихорадки. Можно было созвать всех ведьм с Печерского холма и устроить там шабаш, но все готовились к празднику, поэтому я решила в честь пятницы не делать особой шумихи. И так слишком много моего имени в пространстве. Даже чувствую, как у меня уши горят, – говорится в сообщении Светланы Крюковой.

Сама Крюкова не скрывает, что считает инцидент приветом от своих оппонентов. Она вспомнила блогера-волонтера Игоря Лаченкова, активиста Дениса Кошельника и даже Офис президента, недавно введя против нее санкции за пророссийскую деятельность.

"Круг моих недоброжелателей широк. Некоторые из них стали известны еще до санкций", – заявила она, намекая на возможных заказчиков.

Правоохранители устанавливают причины возгорания. Основные версии – поджог или взрыв.

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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=10162742398498064&set=a.10153027725708064
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