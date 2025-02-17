Пожар или предупреждение? В Киеве сгорел автомобиль пророссийской пропагандистки

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Амбарцумян Анна
В Киеве поздно вечером 13 февраля сгорел автомобиль Range Rover, которым пользовалась бывшая заместитель главного редактора "Страна.юа" Светлана Крюкова. Это произошло менее чем через месяц после введения против нее санкций указом президента. Инцидент не только повредил фасад дома.
Сгоревшее авто. Фото: Svetlana Kryukova
По словам Крюковой, машина обычно использовалась водителем для перевозки детей в спортивные секции. Вечером 13 февраля он припарковал ее у своего дома в Деснянском районе, где и произошло возгорание. Пламя повредило фасад здания и квартиру на втором этаже, однако, к счастью, обошлось без жертв.
Сама Крюкова не скрывает, что считает инцидент приветом от своих оппонентов. Она вспомнила блогера-волонтера Игоря Лаченкова, активиста Дениса Кошельника и даже Офис президента, недавно введя против нее санкции за пророссийскую деятельность.
Правоохранители устанавливают причины возгорания. Основные версии – поджог или взрыв.
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