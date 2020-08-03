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Главная Новости Общество происшествия Появилась онлайн-трансляция с БЦ "Леонардо", где вооруженный террорист захватил заложников и угрожает взрывом
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Появилась онлайн-трансляция с БЦ "Леонардо", где вооруженный террорист захватил заложников и угрожает взрывом

В МВД не исключают, что мужчину, который захватил заложников в БЦ "Леонардо" в Киеве, может ждать участь полтавского террориста

сегодня, 13:40 comments528
Автор:

Елена Волкова
Появилась онлайн-трансляция с БЦ "Леонардо", где вооруженный террорист захватил заложников и угрожает взрывом

В Министерстве внутренних дел заявили, что намерены вести переговоры с мужчиной, который сегодня захватил банк в БЦ "Леонардо" в Киеве. Силовики надеются, что сохранят жизни всем заложникам. Также в МВД не исключают, что могут повторить сценарий захвата “полтавского террориста” (тот был убит снайпером). Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Также отметим, что появилась онлайн-трансляция событий, который сейчас происходят у бизнес-центра.


Как ранее сообщали "Комментарии", неизвестный угрожает взорвать помещения банка в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. 

Неизвестный зашел в здание бизнес-центра "Леонардо". В качестве своей мишени выбрал отделение АТ "Универсал Банк".

"Около 12:00 в полиции позвонила сотрудница "Универсал Банка", который находится в Шевченковском районе в бизнес-центре "Леонардо". Она сообщила, что в здание зашел мужчина, возраст которого приблизительно 35 лет. Он сказал, что принес с собой в рюкзаке бомбу и после этого попросил вызвать полицию", - написал Геращенко.


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