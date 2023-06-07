Появились спутниковые снимки до и после взрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

Компания Maxar Technologies предоставила спутниковые снимки, показывающие изменения, произошедшие после подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Последствия взрыва ГЭС. Фото: Maxar Technologies

Около двух ночи российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Как следствие, большие массы воды из Каховского водохранилища начали продвигаться вниз по Днепру и подтапливать населенные пункты. По информации из Офиса президента разрушение дамбы приведет к подтоплению около 80 населенных пунктов.

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Кроме того, подтопление создает гуманитарную катастрофу, люди начинают эвакуировать подтопленные дома и сталкиваются с проблемами питьевой воды. Также известно, что вода затопила зоопарк. "Сказочная дубрава" в Херсонской области. Администрация учреждения рассказала, что все животные погибли, кроме водоплавающих птиц.

Компания Maxar Technologies поделилась спутниковыми снимками, показывающими масштабы катастрофы, вызванной российской агрессией.

Подтопление домов в Херсонской области (до и после подрыва)





Затопленные участки ниже Каховского водохранилища (до и после взрыва)





Разрушение дамбы на Каховской ГЭС (до и после взрыва)





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уволенный ведущий с телеканала FOX News начал распространять пророссийские нарративы в американском инфопространстве. Такер Карлсон утверждает, что за подрывом ГЭС стоит Украина. Его видео распространилось среди американских политиков, в том числе республиканцев, поддерживающих Трампа. Также видеоматериалом поделился и Илон Маск. За первые 10 часов видеоматериал с манипуляциями и искажениями просмотрело более 45 млн человек. Также "Комментарии" писали, что В ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине