Появились спутниковые снимки до и после взрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Компания Maxar Technologies предоставила спутниковые снимки, показывающие изменения, произошедшие после подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Последствия взрыва ГЭС. Фото: Maxar Technologies
Около двух ночи российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Как следствие, большие массы воды из Каховского водохранилища начали продвигаться вниз по Днепру и подтапливать населенные пункты. По информации из Офиса президента разрушение дамбы приведет к подтоплению около 80 населенных пунктов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме того, подтопление создает гуманитарную катастрофу, люди начинают эвакуировать подтопленные дома и сталкиваются с проблемами питьевой воды. Также известно, что вода затопила зоопарк. "Сказочная дубрава" в Херсонской области. Администрация учреждения рассказала, что все животные погибли, кроме водоплавающих птиц.
Компания Maxar Technologies поделилась спутниковыми снимками, показывающими масштабы катастрофы, вызванной российской агрессией.
Подтопление домов в Херсонской области (до и после подрыва)
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 10:56
До тотальної корупції і брехні додалися тотальна катастрофічність Зе Бідосика, як похідне першого. Який дурень вирішив піти війною в Україну? Достатньо було почекати 5 - 10 років і все б посипалось саме. Подивитися на будівництво по берегах водосховища, що все було розкрадено і трималося на шмарклях. Достатньо було невеликого інциденту, і все склалося як картковий будиночок. Чорнобильські граблі нічому не навчили? Навіть США ще вивчають, а ні істерію корумпованих влаштовують.