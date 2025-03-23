Появились новые подробности в деле 20-летней украинки, которую нашли искалеченной в Дубае

Трагический случай с 20-летней украинской моделью OnlyFans Марией Ковальчук привлек внимание к тревожному явлению в Дубае, известному как "Porta Potty" – скандальных вечеринок, где женщины подвергаются сексуальной эксплуатации и насилию.

Мария Ковальчук

По информации Mirror , украинка имела значительную аудиторию на OnlyFans, но 9 марта исчезла после посещения вечеринки в дубайском отеле. Известно, что ее пригласили двое мужчин, представившихся агентами модельного бизнеса. Тревога выросла, когда она не явилась на рейс в Таиланд, а ее семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.

Только через 10 дней, 19 марта, ее тяжело травмированное тело обнаружили на обочине дороги. Указывается, что девушка получила многочисленные переломы конечностей и позвоночника, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Пока украинка находится в критическом состоянии и не может говорить.

Этот случай в очередной раз демонстрирует опасности, которые угрожают инфлюэнсерам, привлекаемым в Дубай обещаниями легких денег и роскошной жизни, а они становятся жертвами эксплуатации. Накануне трагедии Мария вспоминала вечеринку в своих сообщениях, а после потери связи семья заподозрила хуже всего.

Как указывает Mirror , термин Porta Potty используется для обозначения мер, где женщин заставляют участвовать в унизительных и шокирующих сексуальных действиях за большие деньги. Считается, что жертвами таких схем становятся инфлюэнсеры, которым обещают роскошную жизнь, но реальность оказывается гораздо более жестокой.

Мать пострадавшей девушки рассказала, что ее дочери уже сделали три операции, впрочем, она до сих пор не может говорить, а значит и рассказать, что с ней произошло.

Проблема OnlyFans также имеет более зловещую сторону. Бывшая рекрутерша платформы Виктория Синис рассказывала о шокирующих сексуальных запросах, которые получали женщины. Она призналась, что некоторые из них были настолько отвратительны, что она не могла на это смотреть.

Дело украинской модели стало очередным напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются инфлюэнсеры в поисках быстрого обогащения.

Между тем скандальный тренд "Porta Potty" приобрел значительную популярность в TikTok. По данным VoxNews , термин стал известен после вирусного видео, в котором состоятельные мужчины из Дубая заставляли несовершеннолетнюю девушку к сексуальным действиям. Впоследствии пользователи TikTok начали активно обсуждать, как богачи предлагают инфлюэнсерам большие деньги за подобное участие в вечеринках.

При этом известно, что полиция Дубая обнародовала заявление, что "гражданка Украины, об исчезновении которой сообщалось ранее, находится в больнице под наблюдением врачей, а ее семья рядом". Правоохранители также заявили, что девушка получила тяжелые травмы после того, как проникла на строительную площадку и упала с высоты. Однако сообщается, что она не может говорить, а расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о 20-летней украинке, которую нашли сильно травмированную в Дубае.



