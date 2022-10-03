Появились новые подробности авиакатастрофы малазийского самолета MH370

Прошло более восьми лет с момента исчезновения самолета компании Malaysia Airlines, совершавшего рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Один из исследователей исчезновения самолета обнаружил новые подробности полета рейса, а также описал последние моменты перед аварией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет независимой группы.



Появились новые подробности полета малазийского самолета MH370. Фото с открытых источников

8 марта 2014 года самолет MH370, пролетавший над Южнокитайским морем исчез из поля зрения радаров. Активные поисковые операции, продолжавшиеся несколько месяцев, не нашли место аварии или остатки от самолета. Через три года были прекращены любые поисковые работы, а найти удалось лишь одну часть самолета в тысяче километров от предполагаемого места аварии, у острова Реюньон.

Инженер Ричард Годфри, являющийся членом "Независимой группы MH370" в сентябре опубликовал отчет с новыми подробностями полета самолета в последние часы.

Согласно последнему анализу, выяснилось, что самолет должен быть расположен на 436 км к северу от предыдущего предполагаемого места.

Кроме того, авторы отчета сообщают, что самолет двигался не прямой траекторией, а постоянно совершал повороты в полете, что свидетельствует о дезориентации пилота из-за гипоксии, которая могла возникнуть в результате разгерметизации. В конце полета самолет резко пошел в пике, но сколько это продолжалось неизвестно.

Аналитики утверждают, что пилоту удалось выйти из пике, но контролировать полет было сложно, поэтому в какой-то момент произошло столкновение с морской поверхностью.

На борту самолета находились 239 пассажиров, где упал самолет до сих пор неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американце, который на самолете хотел врезаться в местный супермаркет.

Также "Комментарии" писали о самолете МН-17 . Родственники погибших хотят, чтобы Путин взял на себя ответственность.









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