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Появились кадры освобождения заложников из автобуса в Луцке (ВИДЕО)

Первый заместитель министра внутренних дел опубликовал видео освобождения

сегодня, 21:31
Автор:

Владимир Лавский
Появились кадры освобождения заложников из автобуса в Луцке (ВИДЕО)

Луцкий правонарушитель, который с утра удерживает заложников в автобусе, припаркованном на Театральной площади, выпустил трех человек. Видео момента опубликовал первый заместитель внутренних дел Антон Геращенко у себя на странице в "Фейсбуке". 

Заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил данную информацию, обозначив, что освобожденные заложники - пожилая женщина, беременная девушка и мальчик-подросток. 

"Полиция немедленно эвакуировала людей с площади, сейчас с ними работают медики и психологи", - заявил Геращенко, добавив, что по последним подсчетам в автобусе осталось около десяти людей, хотя достоверной информации до сих пор нет.

Отметим, что камеры внешнего видеонаблюдения засняли кадры, как освобожденные люди идут в сторону полиции и прессы: спокойно, без признаков паники или страха. Это может быть положительным признаком, считают специалисты с телеэфира. 


Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, которое требовал террорист. 


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