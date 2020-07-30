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Главная Новости Общество происшествия Посол РФ объяснил, как российские боевики оказались в Беларуси
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Посол РФ объяснил, как российские боевики оказались в Беларуси

Оказывается, они летели в Турцию

сегодня, 20:15
Автор:

Владимир Лавский
Посол РФ объяснил, как российские боевики оказались в Беларуси

Задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, которого цитирует посольство РФ в Беларуси.

"Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

В посольстве сообщают, что у боевиков якобы был заключен контракт с одной из белорусских коммерческих фирм.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Беларуси против 33 задержанных российских наемников частной военной компании Вагнера возбудили уголовное дело о подготовке терактаОб этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков. 

Сначала Равков отметил, что уголовное дело открыли по "290-какой-то" статье, но впоследствии уточнил, что речь идет о подготовке к террористическому акту. Задержанных наемников пока допрашивают. Он добавил, что кроме 33 задержанных, около 200 других наемников находятся на территории Беларуси. Их продолжают искать.





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