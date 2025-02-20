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После захода в российские порты стали массово взрываться танкеры: что происходит

В одном из случаев пришлось объявлять спасательную операцию

сегодня, 15:05
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Николай Лисицын

В Средиземном море за месяц взорвались три посещавших российские порты танкера. Об этом 20 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.  Все три танкера получили повреждения в результате взрывов, причины которых пока не удалось установить, рассказали Reuters источники в сфере судоходства и безопасности.

После захода в российские порты стали массово взрываться танкеры: что происходит

Танкер "теневого флота" России Seajewel дымит в Италии. Фото: из открытых источников

Согласно данным сервисов, отслеживающих перемещение судов, перед инцидентами все суда заходили в российские порты. Такого рода происшествия в Средиземном море стали первыми за последние десятилетия, отмечает Reuters.

В частности, в конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, который находится под управлением компании Thenamaris. В феврале у берегов Ливии прогремел взрыв на судне Grace Ferrum, которое ходит под флагом Либерии. Танкер, перевозящий химические продукты, получил столь значительные повреждения, что потребовалось проведение спасательной операции. Оператором судна выступает кипрская компания Cymar.

Наконец, 15 февраля в порту Савоны на севере Италии в результате двух взрывов повреждения корпуса ниже ватерлинии получил танкер Seajewel, которым управляет греческая компания Thenamaris. Никто из членов команды не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе взрыв боеприпаса.

Как писал портал "Комментарии", 15 февраля на севере Италии в городе Савона прогремели два взрыва на пришвартованном нефтяном танкере Seajewel, который, вероятно, перевозил российскую нефть в Европу, несмотря на действующие санкции. Причина взрывов неизвестна, а следователи сохраняют максимальную конфиденциальность этого инцидента. Возможной причиной рассматривается "простая техническая неисправность" при выгрузке сырой нефти, но экипаж сообщил, что слышал два громких удара, а листы корпуса были согнуты внутрь. Поэтому еще одним возможным вариантом взрывов издания считает устройства, расположенные вне корпуса танкера. Судно Seajewel – это один из танкеров, загружавшийся в России трижды в 2024 году и возвращавшийся назад после каждой разгрузки. Танкер был замечен при разгрузке в румынском порту Констанца по прибытии из турецкого порта Джейхан.




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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/three-tankers-damaged-by-blasts-mediterranean-last-month-causes-unknown-sources-2025-02-19/
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