Попытка убийства Сергея Стерненко: СБУ фото нападающей

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Подозреваемая в нападении женщина с оружием задержана на месте преступления

Сергей Стерненко

СБУ обнародовала фотографии женщины, пытавшейся застрелить активиста Сергея Стерненко. Женщину задержали во время покушения на активиста, которое произошло 1 мая.

"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", — говорится в заявлении СБУ.

Известно, что Стерненко получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

На фото от СБУ лицо нападающей на Стерненко прикрыто одеждой. Также на фото присутствует оружие, из которого предположительно была предпринята попытка покушения на волонтера.

Нападающая, пытавшаяся убить Стерненко. Фото: СБУ

Стерненко отреагировал на попытку убийства и заявил, что выжил благодаря сотрудникам СБУ.

"Раненый. Нападница задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасти мне жизнь", — написал Стерненко.

Сергей Стерненко – украинский активист, общественный деятель и волонтер, ставший известным во время Революции Достоинства и в дальнейшей борьбе с пророссийскими влияниями в Одессе. Это уже четвертое нападение на Стерненко. Предыдущие три произошли в 2018 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Стерненко на нападение на него.

Также "Комментарии" писали, что Стерненко заявил, что якобы у городского головы Одессы есть российское гражданство.