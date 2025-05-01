Попытка убийства Сергея Стерненко: СБУ фото нападающей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Подозреваемая в нападении женщина с оружием задержана на месте преступления
Сергей Стерненко
СБУ обнародовала фотографии женщины, пытавшейся застрелить активиста Сергея Стерненко. Женщину задержали во время покушения на активиста, которое произошло 1 мая.
Известно, что Стерненко получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает.
На фото от СБУ лицо нападающей на Стерненко прикрыто одеждой. Также на фото присутствует оружие, из которого предположительно была предпринята попытка покушения на волонтера.
Нападающая, пытавшаяся убить Стерненко. Фото: СБУ
Стерненко отреагировал на попытку убийства и заявил, что выжил благодаря сотрудникам СБУ.
Сергей Стерненко – украинский активист, общественный деятель и волонтер, ставший известным во время Революции Достоинства и в дальнейшей борьбе с пророссийскими влияниями в Одессе. Это уже четвертое нападение на Стерненко. Предыдущие три произошли в 2018 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Стерненко на нападение на него.
Также "Комментарии" писали, что Стерненко заявил, что якобы у городского головы Одессы есть российское гражданство.
Новости