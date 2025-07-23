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Популярную зубную пасту запретили продавать в четырех странах: что с ней не так

По всей Центральной Америке распространилось предупреждение о состоянии здоровья из-за побочных реакций, вызванных продукцией Colgate.

23 июля 2025, 16:22
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Недилько Ксения

Компания Colgate Palmolive запретила продажу продукции Colgate Total Clean Mint в Аргентине, Бразилии, Эквадоре и Венесуэле после нескольких предупреждений о ее непригодности для потребления человеком. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Gestion .

Популярную зубную пасту запретили продавать в четырех странах: что с ней не так

Популярную зубную пасту запретили продавать в четырех странах: что с ней не так

Аргентина стала последней страной, присоединившейся к этому списку, после того, как Национальное управление по лекарственным средствам, пищевым продуктам и медицинским технологиям (ANMAT) приказало изъять продукт с рынка во всех его формах из-за сообщений о раздражении и воспалении тканей полости рта.

Тысячи граждан пострадали от появления волдырей, язв, жжения, отеков и боли после использования пасты Colgate Total Clean Mint.

Эта зубная паста была запрещена в Бразилии в течение четырех месяцев из-за нежелательных эффектов, связанных с ее использованием. Она была выпущена на рынок в июле 2024 года по новой формуле, содержащей фторид олова.

В Доминиканской Республике также было объявлено предупреждение о состоянии здоровья из-за шести несерьезных побочных эффектов среди более 2,5 миллиона проданных единиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какую воду нельзя употреблять самим, а тем более давать детям. Вода — источник жизни, но ее качество может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, особенно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к микробам, токсинам и химическим веществам, поэтому важно знать, какую воду категорически нельзя давать пить малышам.                                                                    



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