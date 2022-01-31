Получают записки о "долгах": возле Львова церковь требует деньги у людей

Во Львовской области, в населенном пункте Пидбирци, жители получают заполненные от руки счета, где числятся их долги перед местной церковью.

Люди были в шоке (фото из открытых источников)

Об этом сообщает местный предприниматель Николай Федан в социальных сетях, обнародовав содержание такой квитанции.

Здесь утверждается, что ему предстоит погасить 2530 гривен долгов, которые появились еще девять лет назад. В частности, с 2013 по 2016 год сумма годовой платы составила 220 гривен, с 2017 года она выросла и составляет уже 330 гривен.

Применяют ли представители этой церковной общины какие-либо меры к штрафникам, не сообщается.

По словам Николая Федана, он понимает, что эти долги люди платят. И что они думают, если считают, что такая ситуация нормальная. По мнению автора, если жители села перестанут платить эти средства, будут ли крестовые походы?

В социальных сетях по этому поводу появились разные мнения. Одни считают, что это "жесть". И сетуют на ревнивых верующих, превративших церковь в магазин. А потом сетуют, что этот магазин не хочет держать не посещающий его житель.





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