logo

BTC/USD

38473.02

ETH/USD

2684.69

LTC/USD

109.71

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Получают записки о "долгах": возле Львова церковь требует деньги у людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Получают записки о "долгах": возле Львова церковь требует деньги у людей

В селе Пидбирци люди получают счета из церкви

31 января 2022, 23:59
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во Львовской области, в населенном пункте Пидбирци, жители получают заполненные от руки счета, где числятся их долги перед местной церковью.

Получают записки о "долгах": возле Львова церковь требует деньги у людей

Люди были в шоке (фото из открытых источников)

Об этом сообщает местный предприниматель Николай Федан в социальных сетях, обнародовав содержание такой квитанции.

Здесь утверждается, что ему предстоит погасить 2530 гривен долгов, которые появились еще девять лет назад. В частности, с 2013 по 2016 год сумма годовой платы составила 220 гривен, с 2017 года она выросла и составляет уже 330 гривен.

Применяют ли представители этой церковной общины какие-либо меры к штрафникам, не сообщается.

По словам Николая Федана, он понимает, что эти долги люди платят. И что они думают, если считают, что такая ситуация нормальная. По мнению автора, если жители села перестанут платить эти средства, будут ли крестовые походы?

В социальных сетях по этому поводу появились разные мнения. Одни считают, что это "жесть". И сетуют на ревнивых верующих, превративших церковь в магазин. А потом сетуют, что этот магазин не хочет держать не посещающий его житель.

Получают записки о ”долгах”: возле Львова церковь требует деньги у людей - фото 2

Напомним , что "Комментарии" сообщали , что священник за деньги прихожане организовали сексвечеринку с наркотиками. В Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местного костела Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков. Говорят, что он был инициатором секс-оргии, которую сопровождали мужчины и женщины, выставившие соответствующие объявления на сайте. Их на эти веселые гулянья приглашал сам отец Франческо.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5109440012399614&set=a.782663001744025
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!