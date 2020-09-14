Полторы тысячи паломников-хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси

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Дмитрий Симоненко
Паломники-хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси, несмотря на ограничения въезда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и белорусское информагентство "Белта" .
Источник: Facebook ГПСУ
Известно, что у одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области со стороны соседнего государства собралось около полутора тысяч верующих, желающих попасть в Умань для празднования национального праздника Рош ха-Шана. Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко прибыл на место происшествия для встречи с иностранными гражданами.
Глава ведомства еще раз довел иностранцам требования Постановления Кабинета министров, и призвал уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.
Дейнеко обратил внимание на ответственность, которую будут нести нарушители законодательства по пограничным вопросам и отметил, что сотрудники ГНСУ не допустят нарушений границы. Для этого на данный момент Пограничная служба задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Умани в одном из кафе отказались обслуживать хасидов, из-за чего было возбуждено уголовное дело.
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