Полторы тысячи паломников-хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси

Паломники-хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси, несмотря на ограничения въезда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и белорусское информагентство "Белта" .

Источник: Facebook ГПСУ

Известно, что у одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области со стороны соседнего государства собралось около полутора тысяч верующих, желающих попасть в Умань для празднования национального праздника Рош ха-Шана. Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко прибыл на место происшествия для встречи с иностранными гражданами.

Глава ведомства еще раз довел иностранцам требования Постановления Кабинета министров, и призвал уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Дейнеко обратил внимание на ответственность, которую будут нести нарушители законодательства по пограничным вопросам и отметил, что сотрудники ГНСУ не допустят нарушений границы. Для этого на данный момент Пограничная служба задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Умани в одном из кафе отказались обслуживать хасидов, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

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