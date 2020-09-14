kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10701.33

ETH/USD

376.96

LTC/USD

48.96

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Полторы тысячи паломников-хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Полторы тысячи паломников-хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси

На данный момент Госпогранслужба Украины, чтобы не допустить "прорыва" иностранцев на границе задействовала резервы ведомства

сегодня, 22:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Паломники-хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси, несмотря на ограничения въезда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и белорусское информагентство "Белта" .

Полторы тысячи паломников-хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси

Источник: Facebook ГПСУ

Известно, что у одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области со стороны соседнего государства собралось около полутора тысяч верующих, желающих попасть в Умань для празднования национального праздника Рош ха-Шана. Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко прибыл на место происшествия для встречи с иностранными гражданами.

Глава ведомства еще раз довел иностранцам требования Постановления Кабинета министров, и призвал уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Дейнеко обратил внимание на ответственность, которую будут нести нарушители законодательства по пограничным вопросам и отметил, что сотрудники ГНСУ не допустят нарушений границы. Для этого на данный момент Пограничная служба задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Умани в одном из кафе отказались обслуживать хасидов, из-за чего было возбуждено уголовное дело.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!