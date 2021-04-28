Политолог о вероятности лишения Куршутова и Шермана гражданства: «У президента есть на это политическая воля»

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Станислав Молчанов
После введения санкций СНБО относительно нескольких десятков украинских контрабандистов, троих из них президент Владимир Зеленский лишил гражданства. Политические Telegram-каналы сообщают, что на очереди якобы могут быть еще двое. В частности, Сеяр Куршутов и Виктор Шерман. Перспективу такого решения и действенность подобных методов борьбы с контрабандой прокомментировал политолог Сергей Быков.
Заседание СНБО. Фото из открытых источников
По его словам, президент сегодня принимает решительные решения, потому что действительно имеет политическую волю побороть в стране контрабанду.
Быков отметил, что не готов говорить по персоналиям, но уверен: о каждой персоне станет известно уже по факту принятия тех или иных решений.
Политолог добавил, что у власти, по его мнению, нет привилегированных лиц, которые могут пользоваться преференциями или гарантиями.
Ранее Указом президента украинского гражданства были лишены Вадим Альперин, Араик Амирханян и Александр Еримичук. Все они сначала попали в список санкций СНБО, введенных с целью борьбы с контрабандой.
Сеяр Куршутов и Виктор Шерман также находятся в санкционном перечне Совета нацбезопасности.
По данным СМИ, Шерман может быть одним из кураторов турецкой контрабанды и якобы работал в так называемом "контрабандном офисе" Грановского, который возглавлял Куршутов. В Telegram-каналах также сообщалось, что вывести Куршутова из-под санкций СНБО якобы пытался его бывший адвокат, а ныне заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.
Напомним, СНБО прошелся санкциями по украинским таможенникам.
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28 апреля 2021, 16:43
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