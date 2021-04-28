Политолог о вероятности лишения Куршутова и Шермана гражданства: «У президента есть на это политическая воля»

После введения санкций СНБО относительно нескольких десятков украинских контрабандистов, троих из них президент Владимир Зеленский лишил гражданства. Политические Telegram-каналы сообщают, что на очереди якобы могут быть еще двое. В частности, Сеяр Куршутов и Виктор Шерман. Перспективу такого решения и действенность подобных методов борьбы с контрабандой прокомментировал политолог Сергей Быков.

Заседание СНБО. Фото из открытых источников

По его словам, президент сегодня принимает решительные решения, потому что действительно имеет политическую волю побороть в стране контрабанду.

"Он имеет политическую волю бороться с контрабандистами. Ранее об этом только говорили и только обещали на выборах, что будут бороться с коррупцией, с контрабандой, что лишат депутатов неприкосновенности, а Зеленский, как говорится, не очень то и обещал конкретику, но делает это", — заявил эксперт.

Быков отметил, что не готов говорить по персоналиям, но уверен: о каждой персоне станет известно уже по факту принятия тех или иных решений.

"Чем отличается политика Зеленского от Порошенко? Раньше было много анонсов и слишком мало реальных действий. Сегодня анонсов не хватает, но мы имеем хорошие результаты на практике. Поэтому я уверен, что если президент начал эту борьбу с контрабандистами — он ее завершит победно и без лишних анонсов", — отметил Быков.

Политолог добавил, что у власти, по его мнению, нет привилегированных лиц, которые могут пользоваться преференциями или гарантиями.

"Эта история уже изменилась, и сейчас неприкосновенности больше нет. Мы наблюдаем это, когда речь идет об очень влиятельных когда-то и очень экономически значимых когда-то людях", — добавил эксперт.

Ранее Указом президента украинского гражданства были лишены Вадим Альперин, Араик Амирханян и Александр Еримичук. Все они сначала попали в список санкций СНБО, введенных с целью борьбы с контрабандой.

Сеяр Куршутов и Виктор Шерман также находятся в санкционном перечне Совета нацбезопасности.

По данным СМИ, Шерман может быть одним из кураторов турецкой контрабанды и якобы работал в так называемом "контрабандном офисе" Грановского, который возглавлял Куршутов. В Telegram-каналах также сообщалось, что вывести Куршутова из-под санкций СНБО якобы пытался его бывший адвокат, а ныне заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.

Напомним, СНБО прошелся санкциями по украинским таможенникам.

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