Полиция усиливает оборону населённых пунктов: какие последствия обстрелов

Все подразделения Национальной полиции на улицах населённых пунктов обеспечивают соблюдение правопорядка и безопасность граждан. Полицейские будут предоставлять населению помощь и информацию. По решению главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко были подняты все полицейские по боевой тревоге. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Фото Министерства внутренних дел

Также в пресс-службе сообщили о том, что в результате обстрела по ракетным системам залпового огня с территории временно оккупированного Крыма по позициям украинской пограничной службы в Херсонской области, пункты пограничников в Киевской области. Предварительно есть информация, что обстрелы могут быть произведены с ракетного вооружения.

Относительно погибших есть информация о том, что в Броварском районе один человек погиб, один ранен и пять пострадавших. В районе Конотопа пострадала гражданка и ребенок. В Одесской области в городе Подольск погибли шесть военных, 7 человек получили ранения, 19 человек числятся без вести пропавшими. В Мариуполе погиб человек, два человека ранены.

По информации Государственной пограничной службы , пограничники действуют в соответствии с ситуацией вместе с военными. Около населенных пунктов Копани и Иваново в Херсонской области военные ведут бой с российскими войсками.



В результате обстрелов в Броварском районе возле военного городка №161 загорелось здание и частично повреждены два этажа в доме. В настоящее время военные проводят эвакуацию, работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Мариуполе погиб один человек, два человека ранены. В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище прошли колонны российских танков.

"Враг коварно выставил вперед автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с военными держат оборону", — сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы

Как сообщал портал "Комментарии", в Генштабе и МВД рассказали о ситуации в Украине. Противники обстреляли пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей артиллерией, тяжелой техники и стрелкового оружия. Также российские войска начали атаку с временно оккупированной АР Крым.

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