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Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок

Полиция искала причастных к каналам переправки мужчин за границу

сегодня, 15:25
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Кречмаровская Наталия

Масштабные обыски провели правоохранители – одновременно по всей стране оперативники ДСР и следователи Нацполиции выполнили 600 проверок.

Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок

Фото Нацполиции

В Национальной полиции объяснили, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.

“Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия проходят по всем областям Украины”, — говорится в сообщении.

Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок - фото 2
Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок - фото 3
Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок - фото 4

Также отметили, что по результатам обысков 45 подозрений объявили организаторам и участникам незаконных схем переправки лиц через границу.

Напомним, что в рамках проведения мобилизационных мероприятий, как писал портал "Комментарии", работники ТЦК проводили оповещение и проверку военнообязанных документов не только на улицах, но и на публичных мероприятиях, например, на концертах. Начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко объяснил, почему проверки проводятся на концертах и куда не пойдут работники терцентров.

Он объяснил, что визит ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы" произошел случайно. Мероприятие совпало с активизацией мобилизационных процессов. Однако нарушения закона, по его словам, здесь нет.

При этом Олег Тимошенко объяснил, что мероприятия оповещения на концертах не проводятся на постоянной основе, и на каждом концерте не будут стоять работники ТЦК или полиция.




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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/orhanizatsiia-nezakonnykh-kanaliv-perepravlennia-cholovikiv-cherez-kordon-natspolitsiia-provodyt-masshtabni-vidpratsiuvannia-po-vsii-kraini
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