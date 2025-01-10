Полиция провела 600 обысков одновременно по всей стране: причина масштабных проверок

Масштабные обыски провели правоохранители – одновременно по всей стране оперативники ДСР и следователи Нацполиции выполнили 600 проверок.

Фото Нацполиции

В Национальной полиции объяснили, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.

“Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия проходят по всем областям Украины”, — говорится в сообщении.









Также отметили, что по результатам обысков 45 подозрений объявили организаторам и участникам незаконных схем переправки лиц через границу.

Напомним, что в рамках проведения мобилизационных мероприятий, как писал портал "Комментарии", работники ТЦК проводили оповещение и проверку военнообязанных документов не только на улицах, но и на публичных мероприятиях, например, на концертах. Начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко объяснил, почему проверки проводятся на концертах и куда не пойдут работники терцентров.

Он объяснил, что визит ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы" произошел случайно. Мероприятие совпало с активизацией мобилизационных процессов. Однако нарушения закона, по его словам, здесь нет.

При этом Олег Тимошенко объяснил, что мероприятия оповещения на концертах не проводятся на постоянной основе, и на каждом концерте не будут стоять работники ТЦК или полиция.



