Полиция АР Крым и Департамент уголовного розыска НПУ ликвидировали международный канал поставки фальшивых долларов. Детали операции

В Киеве полицейские Главного управления Национальной полиции Украины (НПУ) в АР Крым и Севастополе совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции ликвидировали международный канал поставки поддельных денег. В спецоперации были задействованы более ста правоохранителей, включая бойцов подразделений КОРД и ТОР. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Фото: Нацполиция

Во время досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии.

"Злоумышленники наладили канал поставки и сбыта поддельных долларов США. Фальшивки доставляли вне таможенного контроля через АР Крым из Республики Турция", — говорится в сообщении.





Фото: Нацполиция

Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где принимали заказы и вели переписку с "покупателями". "Товар" доставляли через почтовые отделения, а также при личных встречах. Прим денежных средств осуществлялся на кошельки электронной платежной системы или наличными.

"Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости долларов США", — сообщили в Нацполиции.



По данным следствия, преступники планировали доставить в Украину фальшивые купюры общим номиналом в миллион долларов.

Спецоперация была проведена 18 августа в Киеве во время передачи 10 тысяч фальшивых долларов.





Фото: Нацполиция

Кроме того, на территории Киева, Харькова, Мариуполя и Кривого Рога были проведены 14 санкционированных обысков. Во время документирования преступной деятельности полицейские изъяли у фигурантов более 30 тысяч поддельных долларов

В группу входило десять человек. Семь наиболее активных участников группировки задержаны. За перевозку и сбыт поддельных денег злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце июля текущего года полиция АР Крым совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью Нацполиции задержали организаторов канала контрабанды с партией героина из Ирана общим весом более 368 килограмм.

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