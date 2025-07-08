Полицейские и работник ТЦК "отмазывали" мужчин от мобилизации: стоимость "услуги" впечатляет

Схемы уклонения от мобилизации в Украине изобличают постоянно. Накануне СБУ сообщила о задержании 21 организатора незаконных схем.

Мобилизация. Иллюстративное фото

О схеме ухода от мобилизации в Одесской области сообщили в Бюро государственных расследований. Отмечается, что разоблачили преступную группу, в которую входили правоохранители и должностное лицо ТЦК Одесской области. Они за денежное вознаграждение помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

"Отец и сын – работники одного из правоохранительных органов Измаила – предлагали клиентам исключить их из баз розыска и военного учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов США", — говорится в сообщении ГБР.

Относительно подробностей незаконной схемы, то в Бюро сообщили, что правоохранители передавали личные данные и фотографии военнообязанных соучастнику по ТЦК. Он вносил недостоверную информацию в базы данных. Указывал, что якобы установлена непригодность к службе по решению военно-врачебной комиссии.

В ГБР сообщили, что фигуранты были задержаны 3 июля 2025 года при получении очередной части неправомерной выгоды.

Отмечается, что все трое сообщены о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн. Следователи устанавливают других лиц, незаконно снятых с военного учета", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что офицер ТЦК "отмазал" по меньшей мере 1,5 тыс. мужчин от мобилизации.



