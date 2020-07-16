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Главная Новости Общество происшествия Польша за полгода выдворила из страны более четырех тысяч украинцев
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Польша за полгода выдворила из страны более четырех тысяч украинцев

За аналогичный период в прошлом году цифра была в два раза больше

сегодня, 19:38
Автор:

Владимир Лавский
Польша за полгода выдворила из страны более четырех тысяч украинцев

За полгода из Польши выдворено 4418 граждан Украины. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши. 

В первом квартале 2020 года административные решения об оставлении территории Польши получили 3587 украинцев, во втором - еще 831 человек. 

Также на польско-украинской границе было отказано во въезде 17431 гражданину Украины. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Польша отменила карантин для самолетов из Украины. 

Так, после отмены контроля на внутренних границах Евросоюза (с 12 на 13 июня) нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин тем, кто прибывает в Польшу. Однако на внешней границе ЕС действуют ограничения, в частности, относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина. В списке счастливчиков, которым не требуется обязательный 14-дневной карантин, кроме Украины находятся пассажиры самолетов из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Кореи. Как и ранее, без ограничений пропускают дипломатов, моряков и военных, иностранцев с постоянным видом на жительство, а также тех, кто прибыл в рабочих или учебных целях.


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