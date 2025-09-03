logo

Пограничники выстрелили в нарушителей на границе в Одесской области: погиб мужчина
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники выстрелили в нарушителей на границе в Одесской области: погиб мужчина

На границе в Одесской области мужчина погиб от огнестрельного ранения

3 сентября 2025, 13:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На территории Одесской области погиб военнообязанный, пытавшийся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. В Государственном бюро расследований сообщили, что по факту гибели возбуждено уголовное производство.

Граница. Иллюстративное фото

Граница. Иллюстративное фото

Отмечается, что по предварительным данным, пограничный наряд во время патрулирования границы 1 сентября около 18 часов заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы.

"На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте", — рассказали в ГБР.

Выяснили, что погибший – 23-летний харьковчанин. При нем были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

Уголовное производство было открыто ч. 3 ст. 365 УК Украины. В рамках расследования, как сообщили в бюро, следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы.

"Допрошены пограничники и свидетели происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии", — отметили в ГБР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин. В пограничной службе пояснили, что женщины, являющиеся депутатами местных советов, могут выезжать за границу без ограничений. Однако для некоторых женщин-депутаток предусмотрены дополнительные условия.




Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-zagibeli-cholovika-pid-chas-sprobi-nezakonnogo-peretinu-kordonu-na-odeshhini
