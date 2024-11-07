Пограничники сообщили о смертельной опасности на границе

Фотоловушка пограничников на этот раз зафиксировала зубра на границе со Словакией. Гость пришел из национального парка, расположенного со смежной стороны.

Зубр на границе. Фото: Госпогранслужба Украины

Также на фото видны волки, дикие кабаны, олени.

Все эти звери живут в горах всего в 40-50 км от Ужгорода.

"Стоит помнить, что встреча не со всеми представителями здешней фауны может быть безопасной. Так что остерегайтесь туризма закрытыми горными маршрутами или другими участками, несущими угрозу вашей жизни", – подчеркнули пограничники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Тело человека нашли вблизи границы с Румынией: кто и как мог погибнуть (ФОТО)

Недалеко от границы с Румынией обнаружили останки человека и личные вещи. Информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека получили пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

После получения сообщения на место прибыли охранники границы вместе с представителями ГСЧС.

Судя по состоянию тела, оно пролежало в лесу не один месяц. Рядом правоохранители обнаружили вещи и документы, из которых стало известно, что тело, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года, жителю Черниговской области. Время и причину смерти установит экспертиза", – сообщили в пограничной службе.

Также отмечают, что учитывая место обнаружения мужчины и экипировки, которую он с собой имел, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.