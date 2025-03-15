Погоня с огнестрельным оружием: новый скандал с ТЦК в Волынской области

В сети распространяется видео, на котором военнослужащие одного из территориальных центров комплектования Волынской области вроде бы нарушают нормы поведения военнообязанного. В Волынском ТЦК прокомментировали ситуацию.

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“На самом деле ситуация выглядела иначе. Добавляем видео, снятое непосредственно военнослужащими ТЦК Волынской области. На нем ясно видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием”, — пояснили в ТЦК.

Также в терцентре отметили, что по данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство по угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских граждан.

"В очередной раз напоминаем, что обязанность каждого гражданина – защищать свое государство и соблюдать законы Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения”, — напомнили обязанности военнообязанных в ТЦК.

Напомним, в Полтавском ТЦК, как писал портал "Комментарии", сообщили, что 14 марта в Кременчугском районном терцентре произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.

В областном терцентре сообщили, что 14 марта около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.

В тот же день около 18 часов подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.