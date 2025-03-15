Погоня с огнестрельным оружием: новый скандал с ТЦК в Волынской области

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Кречмаровская Наталия
В сети распространяется видео, на котором военнослужащие одного из территориальных центров комплектования Волынской области вроде бы нарушают нормы поведения военнообязанного. В Волынском ТЦК прокомментировали ситуацию.
Фото портал "Комментарии"
Также в терцентре отметили, что по данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство по угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских граждан.
Напомним, в Полтавском ТЦК, как писал портал "Комментарии", сообщили, что 14 марта в Кременчугском районном терцентре произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.
В областном терцентре сообщили, что 14 марта около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.
В тот же день около 18 часов подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.
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