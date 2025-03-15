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Погоня с огнестрельным оружием: новый скандал с ТЦК в Волынской области

В Волынском ТЦК объяснили действия военных

15 марта 2025, 23:45
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Кречмаровская Наталия

В сети распространяется видео, на котором военнослужащие одного из территориальных центров комплектования Волынской области вроде бы нарушают нормы поведения военнообязанного. В Волынском ТЦК прокомментировали ситуацию.

Погоня с огнестрельным оружием: новый скандал с ТЦК в Волынской области

Фото портал "Комментарии"

“На самом деле ситуация выглядела иначе. Добавляем видео, снятое непосредственно военнослужащими ТЦК Волынской области. На нем ясно видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием”, — пояснили в ТЦК.

Также в терцентре отметили, что по данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство по угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских граждан.

"В очередной раз напоминаем, что обязанность каждого гражданина – защищать свое государство и соблюдать законы Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения”, — напомнили обязанности военнообязанных в ТЦК.

Напомним, в Полтавском ТЦК, как писал портал "Комментарии", сообщили, что 14 марта в Кременчугском районном терцентре произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.

В областном терцентре сообщили, что 14 марта около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе.

В тот же день около 18 часов подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.



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Источник: https://www.facebook.com/volynarmy/videos/2475540019463819/?locale=ru_RU
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