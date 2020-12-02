Подруга российского блогера Reeflay умерла в прямом эфире: после допроса его отпустили

Российский блогер Стас Решетников (Reeflay), который продолжал вести прямой эфир пока позади него лежала мертвая девушка, был отпущен домой после допроса.

Блогер Reeflay. Фото: obozrevatel

Reeflay детально рассказал следователям о трагедии, которая случилась сегодня. Он признался, почему выгонял свою беременную девушку Валентину на балкон без одежды.

В ходе допроса выяснилось, что Валентина страдала заболеванием кишечника, из-за чего, по словам блогера, от нее плохо пахло. И он не нашел способа лучше, кроме как отправить ее мерзнуть на балкон. Это было что-то "наказания" в его понимании.

"Я выгнал ее, чтобы не воняла", – заявил Стас на допросе.

Известно, что девушка просила пустить ее обратно, говоря о том, что ей очень холодно там стоять. Однако Стас проигнорировал ее просьбы, и забыл о ней на несколько часов. Когда же он наконец решил проверить, как там Валентина, то она уже была без сознания. Вскоре девушка умерла.

Дальше все решит экспертиза, которая покажет точную причину смерти девушки. Сейчас оснований для возбуждения дела нет, поскольку нет точной причины. По внешним признакам смерть Валентины Григорьевой не носила криминального характера.

Как сообщало издание "Комментарии", российский блогер вел стрим, пока за спиной лежала мертвая беременная подруга. Медики, прибывшие по вызову одного из пользователей соцсети, зафиксировали смерть Валентины. При чем, за все это время, вплоть до приезда правоохранителей, трансляция прямого эфира не прекращалась. Закончилась она только после того, как полицейский отвернул камеру и произнес: "Достримился…"

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