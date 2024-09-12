Подросток из Одесщины вел мужчин кукурузой к Молдавской границе (ВИДЕО)

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали группу нарушителей на окраине села Великокомаровка Раздельнянского района. Ночные путешественники пытались незаметно пробраться через кукурузные поля в Молдову через Приднестровский сегмент границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Уклонисты в Одесской области. Фото: ГПСУ

Пограничники задействовали коптер с тепловизором, чтобы быстро обнаружить потенциальных беглецов. Несмотря на требования остановиться, мужчины пытались скрыться от пограничников, но предупредительные выстрелы вверх остановили их.

Как выяснилось, 16-летний местный вожак прокрутил сделку по незаконной переправке мужчин за границу. Своих клиентов он нашел через телеграм-канал, а стоимость услуги переправки варьировалась от 7 до 10 тысяч долларов США.

Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию, поскольку в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины.

Относительно задержанных мужчин составлены админпротоколы за 204-1 и ст. 185-10 КУоАП, дела направили в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Отец с сыном переправляли уклонистов за границу: что им грозит

Пограничники остановили транспортное средство возле госрубежа. Кроме водителя, в салоне находились два пассажира – жители Днепра и Харькова. В ходе оперативных мероприятий пограничники обнаружили еще одного водителя, сопровождавшего группу на другом автомобиле. Выяснилось, что это был семейный "бизнес".

38-летний сын перевозил "клиентов" с целью незаконного пересечения границы, а его 70-летний отец ехал впереди, контролируя маршрут движения. Трансфер был тщательно спланирован, но завершился провалом.