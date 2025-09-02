Подозреваемый в убийстве Парубия хочет в Россию: что заявил журналистам

Подозреваемый по делу об убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, произошедшем 30 августа во Львове, признал свою вину перед журналистами.

Мужчина рассказал журналистам "Мы-Украина", что убийство экс-спикера Верховной Рады стало его "личной местью украинским властям", однако проигнорировал утверждение о том, что политик находился в оппозиции.

Задержанный отметил, что шантажа со стороны РФ не было, как до этого писали некоторые СМИ. Говорит, что хочет, чтобы его скорее осудили, обменяли на военнопленных, и он уехал в РФ искать тело своего сына.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным Нацполиции, подозреваемый в убийстве Парубия – это мужчина 1973 года рождения, житель Львова, не имевший постоянного места работы и зарабатывавший случайными подработками. Он долгое время готовился к преступлению, следил за политиком и планировал уход.

После убийства возможный нападающий пытался скрыть следы – переоделся и лишился оружия. На брифинге замглавы Нацполиции Андрей Небитов заявил, что "мы не говорим, что он признался". Однако объяснил, что сейчас идет работа над сбором доказательств, чтобы официально подтвердить его причастность.

Официальная версия следствия по поводу мотивов убийства Парубия пока не озвучена, однако полиция не исключает российского следа.

Также "Комментарии" писали, что Андрея Парубия убили во Львове, когда он направлялся в спортзал на улице Ефремова. Нападающий, замаскированный под курьера службы доставки, подкрался сзади и произвел восемь выстрелов. Преступник скрылся с места происшествия, после чего во Львове объявили план "Сирена". Спецоперация продолжалась всю ночь, а уже утром 1 сентября подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.