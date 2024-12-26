Подозреваемому в убийстве Фарион грозит пожизненное: дело передано в суд

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего жителя Днепра по обвинению в убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

Ирина Фарион. Фото из открытых источников

На основании собранных доказательств действия обвиняемого переквалифицированы. Ему инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Следствием установлено, что 19 июля 2024 года во Львове обвиняемый с расстояния около двух метров выстрелил в пострадавшую из пистолета и скрылся с места происшествия. Женщина умерла в тот же день от проникающего огнестрельного ранения в голову в больнице.

Доказательства подтверждают, что убийство было совершено по исполнению потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости.

Обвиняемый якобы убежден в "национальной дискриминации граждан Украины, которые общаются на русском языке". Ирина Фарион, которая была известна своей позицией по защите украинского языка и культуры, своими действиями якобы раскалывает народное единство. На основании чего у фигуранта возник умысел на ее убийство.

Напомним, по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности залога, которое продлено до 12 января 2025 года.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска, Управления противодействия киберпреступлениям и Службе безопасности Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что дочь покойного языковеда Ирины Фарион София Семчишин осудила боксера Александра Усика после его победы над Тайсоном Фьюри.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью обидел. Мне противно, что сейчас вся фейсбук-страница об этом поединке, а я хочу чтобы она была о наших защитниках", – написала Семчишин.