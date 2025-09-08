logo

BTC/USD

111921

ETH/USD

4320.92

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Подозрение получили три женщины, препятствовавшие работе ТЦК: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Подозрение получили три женщины, препятствовавшие работе ТЦК: подробности

В Виннице трем женщинам сообщили о подозрении за акцию против военных

8 сентября 2025, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Виннице три женщины стали фигурантками уголовного дела после акции у городского стадиона. Их подозревают в препятствовании работе военных и распространении информации, которая могла помешать Вооруженным силам.

Подозрение получили три женщины, препятствовавшие работе ТЦК: подробности

Подозрение трем женщинам с Винницы

По данным следствия, 1 августа военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора мужчин, которые находились в розыске как уклоняющиеся или не имели законных оснований для отсрочки. Среди этих мужчин оказались родственники подозреваемых женщин. Они пытались силой "забрать их домой".

Женщины собрали вокруг себя группу людей и вели прямые трансляции в соцсетях, что помешало военным выполнить свои обязанности вовремя.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых как подстрекательство и препятствование законной работе ВСУ, а также распространение сведений о расположении военных во время военного положения. Это нарушение предполагает серьезную уголовную ответственность.

Ранее по этому же делу уже объявили подозрение еще пяти участникам акции.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры. Дело ведут следователи УСБУ в Винницкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Правоохранители остановили деятельность группы лиц, организовавших канал поставки продукции биологической защиты сельскохозяйственных культур из Украины в Россию. По данным следствия, эти товары поступали на предприятия страны-агрессора, обеспечивающие продовольственные нужды агрохолдингов, образовательных учреждений и стратегической и критической инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=398928
Теги:

Новости

Все новости