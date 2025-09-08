Подозрение получили три женщины, препятствовавшие работе ТЦК: подробности

В Виннице три женщины стали фигурантками уголовного дела после акции у городского стадиона. Их подозревают в препятствовании работе военных и распространении информации, которая могла помешать Вооруженным силам.

Подозрение трем женщинам с Винницы

По данным следствия, 1 августа военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора мужчин, которые находились в розыске как уклоняющиеся или не имели законных оснований для отсрочки. Среди этих мужчин оказались родственники подозреваемых женщин. Они пытались силой "забрать их домой".

Женщины собрали вокруг себя группу людей и вели прямые трансляции в соцсетях, что помешало военным выполнить свои обязанности вовремя.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых как подстрекательство и препятствование законной работе ВСУ, а также распространение сведений о расположении военных во время военного положения. Это нарушение предполагает серьезную уголовную ответственность.

Ранее по этому же делу уже объявили подозрение еще пяти участникам акции.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры. Дело ведут следователи УСБУ в Винницкой области.

