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Подделки всемирно известных торговых марок парфюмерии и косметики продавали в Украине (ФОТО)

В Украине подделывали парфюмерию и косметику всемирно известных торговых марок: БЕБ

сегодня, 17:59
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Кречмаровская Наталия

В Украине действовала организованная группа лиц, наладивших незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок. В Бюро экономической безопасности Украины рассказали, что правонарушители "работали" на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей.

Подделки всемирно известных торговых марок парфюмерии и косметики продавали в Украине (ФОТО)

Иллюстративное фото

Детективы установили факты нарушений прав интеллектуальной собственности, в результате чего международным компаниям был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

"Досудебное расследование установило, что поддельную продукцию продавали через вебсайты и точки розничной торговли. Доставляли фальсификат с помощью сервиса почтовых перевозок”, – пояснили в БЭБ.

Также отметили, чтобы разоблачить схему, правоохранители провели тестовые закупки образцов такой продукции. Проведенные исследования подтвердили, что духи и косметика являются подделками, имеют низкое качество, маркировку и упаковку продукции не соответствуют стандартам компаний.

"В результате 11 обысков на территории городов Полтава и Харьков в складских помещениях, по местам осуществления незаконной деятельности, а также по месту жительства причастных лиц детективы изъяли более 10 тыс. единиц готовой продукции – духов и около 30 тонн товарно-материальных ценностей: ингредиентов сомнительного качества, пластиковых тар с химическими элементами, флаконов и т.д.”, — сообщили в БЭБ.


Подделки всемирно известных торговых марок парфюмерии и косметики продавали в Украине (ФОТО) - фото 2
Подделки всемирно известных торговых марок парфюмерии и косметики продавали в Украине (ФОТО) - фото 3

Напомним, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, как писал портал "Комментарии", рассказал, сколько он и его возлюбленная тратят на одежду.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-biuro-ekonomichnoi-bezpeky-vykryly-nelehalne-vyrobnytstvo-parfumiv
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