Подделки всемирно известных торговых марок парфюмерии и косметики продавали в Украине (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В Украине действовала организованная группа лиц, наладивших незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок. В Бюро экономической безопасности Украины рассказали, что правонарушители "работали" на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей.
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Детективы установили факты нарушений прав интеллектуальной собственности, в результате чего международным компаниям был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.
Также отметили, чтобы разоблачить схему, правоохранители провели тестовые закупки образцов такой продукции. Проведенные исследования подтвердили, что духи и косметика являются подделками, имеют низкое качество, маркировку и упаковку продукции не соответствуют стандартам компаний.
Напомним, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, как писал портал "Комментарии", рассказал, сколько он и его возлюбленная тратят на одежду.
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