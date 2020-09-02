В Ивано-Франковской области горела свиноферма

В поселке Тустань Галицкого района Ивано-Франковской области пожар охватил свиноферму, которая принадлежит предприятию "Гудвелли Украина". На ферме содержится около 30 000 животных разного возраста. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Согласно информации пресс-службы ГСЧС, площадь пожара составляет примерно 2500 м.кв.

Фото: пресс-служба ГСЧС

"Из-за несвоевременного сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных подразделений на место происшествия огонь уже охватил большую площадь", - говорится в сообщении.

Для локализации бедствия были привлечены 66 пожарных, 20 единиц специальной техники, в том числе 12 автоцистерн. Около 12.00 пожар был ликвидирован. Пострадали ли животные - неизвестно.

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