Под Петербургом разбился самолет, есть погибшие (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В пятницу, 8 января, под Санкт-Петербургом при взлете разбился легкомоторный самолет, погибло три человека, находящиеся на борту.
в России разбился самолет / фото Baza
Издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области. Предварительной причиной аварии называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Также есть версия, что самолет столкнулся с другим воздушным судном. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина.
Согласно информации других источников, на борту самолета также находился ребенок и ему удалось выжить. Сейчас он находится в больнице, и врачи борются за его жизнь.
Известно, что самолет компании Piper Aircraft Inc. является частным. МЧС России уже отправило к месту происшествия вертолет со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.
Напомним, что несколько дней назад в американском штате Мичиган на один из жилых домов упал легкомоторный самолет компании Piper. В результате аварии погибли три человека. Видео крушения самолета попало на видео, просмотреть его можно здесь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что около Томилино Московской области в ноябре 2020 года случилась авиакатастрофа, в результате которого погиб известный ведущий Александр Колтовой и его спутница. Предварительное расследование показало, что во время полета у самолета отказал двигатель, а затем произошло возгорание. Первоначально СМИ сообщили лишь о жесткой посадке, но затем выяснилось, что самолет Cessna развалилась на куски от сильного удара об землю.
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