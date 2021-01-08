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Под Петербургом разбился самолет, есть погибшие (ФОТО)

Самолет был полностью разрушен

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В пятницу, 8 января, под Санкт-Петербургом при взлете разбился легкомоторный самолет, погибло три человека, находящиеся на борту.

Под Петербургом разбился самолет, есть погибшие (ФОТО)

в России разбился самолет / фото Baza

Издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области. Предварительной причиной аварии называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Также есть версия, что самолет столкнулся с другим воздушным судном. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина.

Согласно информации других источников, на борту самолета также находился ребенок и ему удалось выжить. Сейчас он находится в больнице, и врачи борются за его жизнь.  

Известно, что самолет компании Piper Aircraft Inc. является частным. МЧС России уже отправило к месту происшествия вертолет со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.

Под Петербургом разбился самолет, есть погибшие (ФОТО) - фото 2
Под Петербургом разбился самолет, есть погибшие (ФОТО) - фото 3

Напомним, что несколько дней назад в американском штате Мичиган на один из жилых домов упал легкомоторный самолет компании Piper. В результате аварии погибли три человека. Видео крушения самолета попало на видео, просмотреть его можно здесь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что около Томилино Московской области в ноябре 2020 года случилась авиакатастрофа, в результате которого погиб известный ведущий Александр Колтовой и его спутница. Предварительное расследование показало, что во время полета у самолета отказал двигатель, а затем произошло возгорание. Первоначально СМИ сообщили лишь о жесткой посадке, но затем выяснилось, что самолет Cessna развалилась на куски от сильного удара об землю.


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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/10421415
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