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Под Николаевом горят десятки гектаров леса

Спасатели привлекли квадрокоптер и несколько единиц спецтехники для тушения леса

сегодня, 14:53
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня в Николаевской области загорелся лес и, пламя распространилось на 23 гектаров. Об этом сообщает областное управление ГУ ГСЧС.

"В 09:45 поступило сообщение о возгорании сухой травы, камыша и кустарников на открытой территории вблизи поселков Дмитровка, Новопристань, Ястребиново Вознесенского района Николаевской области. К месту пожара направлено пожарных 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и сельской пожарной охраны Мартыновское", – говорится в сообщении.

Под Николаевом горят десятки гектаров леса

Указано, что сейчас общая площадь пожара составляет 23 га. К его тушению привлечены пять единиц техники и 20 человек.

На помощь направлена ​​оперативная группа в составе пяти человек из квадрокоптер.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США переживает масштабное горение лесных покровов в нескольких штатах. Пожары  в Калифорнии, Орегоне и Колорадо в США уже сожгли более 40 тыс. гектаров земли, а синоптики предостерегают, что августовский зной только повышает мощность пламени.


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