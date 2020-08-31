Под Николаевом горят десятки гектаров леса

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Екатерина Белоброва
Сегодня в Николаевской области загорелся лес и, пламя распространилось на 23 гектаров. Об этом сообщает областное управление ГУ ГСЧС.
"В 09:45 поступило сообщение о возгорании сухой травы, камыша и кустарников на открытой территории вблизи поселков Дмитровка, Новопристань, Ястребиново Вознесенского района Николаевской области. К месту пожара направлено пожарных 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и сельской пожарной охраны Мартыновское", – говорится в сообщении.
Указано, что сейчас общая площадь пожара составляет 23 га. К его тушению привлечены пять единиц техники и 20 человек.
На помощь направлена оперативная группа в составе пяти человек из квадрокоптер.
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