В воскресенье, 13 июля, недалеко от лондонского аэропорта Саутенд произошла авиакатастрофа: сразу после взлёта разбился частный самолёт. Свидетели сообщают о масштабном пожаре и взрыве — над аэропортом поднялся гигантский огненный столб и чёрный дым, который был виден за несколько километров.

Под Лондоном разбился самолет

По предварительным данным, речь идёт о бизнес-джете Beechcraft B200. Самолёт взлетел примерно в 15:48 по местному времени и направлялся в Нидерланды. Уже через несколько секунд после взлёта он резко потерял управление, накренился в сторону и врезался в землю недалеко от взлётной полосы.



На место аварии оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, медики, полиция и пожарные. Территорию вокруг аэропорта перекрыли, а пассажиров с соседних рейсов эвакуировали. Из-за инцидента аэропорт временно приостановил работу: отменено по меньшей мере четыре рейса, пассажиров перенаправляют на другие направления.



Точное количество людей на борту пока неизвестно. По сообщениям полиции Эссекса, инцидент классифицирован как "серьёзный", детали трагедии выясняются, а зону катастрофы оцепили. Также было эвакуировано расположенное рядом поле для гольфа из соображений безопасности.



Очевидцы рассказывают, что самолёт буквально "нырнул" в землю после короткого набора высоты. От удара произошёл взрыв — образовался мощный огненный факел, который взметнулся высоко в небо.



Расследование причин крушения уже начато. Специалисты по авиационной безопасности работают на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством и Министром обороны Украины, во время которого обсудили ситуацию на фронте и планы на ближайшее будущее. Основными темами стали оборона на самых горячих направлениях, развитие оборонного производства и подготовка новых ударов в глубоком тылу врага.