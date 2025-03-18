Под Кривым Рогом произошла ужасная авария: погибли известные спортсмены

В Днепропетровской области в авиакатастрофу попали члены сборной Украины из смешанных единоборств, возвращавшихся после соревнований домой. В результате ДТП погибли два 18-летних спортсмена, сообщает Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины.

Авария под Кривым Рогом. Фото из открытых источников

Как отмечается, авария произошла вечером воскресенья, 16 марта, на трассе Днепр – Кривой Рог. Молодые бойцы MMA получили награды на открытом чемпионате Днепропетровской области и возвращались после соревнований домой.

В результате ДТП погибли члены сборной Украины по ММА, представители криворожского спортивного клуба "Ягуар" 18-летние Никита Степанов и Арсен Албертян.

Еще трое юных представителей спортивного клуба "Ягуар" — Денис Ляшенко, Матвей Куцик и Максим Волошин получили тяжелые травмы.

Как пишут медиа, поздно вечером 16 марта автомобиль Dacia Logan, ехавший в сторону Кривого Рога, пытался обогнать бензовоз, но задел его, вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком АТБ. От удара легковушка с пятью людьми в салоне перевернулась на крышу.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине действует система штрафов за превышение скорости, однако в некоторых странах водители могут быть оштрафованы даже за слишком медленное движение. В частности, в Германии за езду на низкой скорости может быть наложен штраф, сообщает UaMotors. На немецких автобанах, где отсутствуют ограничения скорости, медленные автомобили могут вызвать опасные ситуации. Хотя минимальная скорость не установлена четко, полиция имеет право штрафовать водителей, если их манера движения создает препятствия нормальному потоку транспорта.