Почти два десятка авто для ВСУ не доехали до фронта: где оказались автомобили

Кречмаровская Наталия
Во Львовской области разоблачена схема незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины. В БЭБ сообщили, что житель Львовщины нелегально ввез 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.
Авто. Фото БЭБ
Как сообщили в Бюро, часть ввозимых авто фигурант реализовал за наличные деньги на платформах онлайн объявлений и в Telegram-каналах. Другую часть разбирали на запчасти для последующей продажи.
Житель Львовской области сообщил о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного:
ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров),
ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путём).
Напомним: портал "Комментарии" писал, что государство теряет от теневой контрабандной электроники 20 млрд грн. По словам народного депутата Украины Даниила Гетманцева, из них 10 млрд грн – только на ввезенной нелегально продукции Apple.
По словам Гетманцева, эту проблему следует решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей. Политик советует: "вырывать с корнями — без "порешить", без лишних разговоров и затягивания".