Почти два десятка авто для ВСУ не доехали до фронта: где оказались автомобили

Во Львовской области разоблачена схема незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины. В БЭБ сообщили, что житель Львовщины нелегально ввез 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Авто. Фото БЭБ

Как сообщили в Бюро, часть ввозимых авто фигурант реализовал за наличные деньги на платформах онлайн объявлений и в Telegram-каналах. Другую часть разбирали на запчасти для последующей продажи.

Житель Львовской области сообщил о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного:

ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров),

ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путём).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что государство теряет от теневой контрабандной электроники 20 млрд грн. По словам народного депутата Украины Даниила Гетманцева, из них 10 млрд грн – только на ввезенной нелегально продукции Apple.

"Речь о крупных организованных преступных группах, которые воруют у бюджета и армии, которые сознательно идут на тяжкие уголовно наказуемые преступления. Завозят товар контрабандой, а затем реализуют через подставных ФЛП. Не скрываясь — в лучших локациях, с громкой рекламой и историями о "сверхуспешном бизнесе", — отметил народный депутат.

По словам Гетманцева, эту проблему следует решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей. Политик советует: "вырывать с корнями — без "порешить", без лишних разговоров и затягивания".



