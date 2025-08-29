logo

BTC/USD

108283

ETH/USD

4283.27

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Почти два десятка авто для ВСУ не доехали до фронта: где оказались автомобили
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти два десятка авто для ВСУ не доехали до фронта: где оказались автомобили

Контрабанда под видом гуманитарной помощи ВСУ: что грозит злоумышленнику

29 августа 2025, 18:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во Львовской области разоблачена схема незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины. В БЭБ сообщили, что житель Львовщины нелегально ввез 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Почти два десятка авто для ВСУ не доехали до фронта: где оказались автомобили

Авто. Фото БЭБ

Как сообщили в Бюро, часть ввозимых авто фигурант реализовал за наличные деньги на платформах онлайн объявлений и в Telegram-каналах. Другую часть разбирали на запчасти для последующей продажи.

Житель Львовской области сообщил о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного:

  • ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров),

  • ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путём).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что государство теряет от теневой контрабандной электроники 20 млрд грн. По словам народного депутата Украины Даниила Гетманцева, из них 10 млрд грн – только на ввезенной нелегально продукции Apple.

"Речь о крупных организованных преступных группах, которые воруют у бюджета и армии, которые сознательно идут на тяжкие уголовно наказуемые преступления. Завозят товар контрабандой, а затем реализуют через подставных ФЛП. Не скрываясь — в лучших локациях, с громкой рекламой и историями о "сверхуспешном бизнесе", — отметил народный депутат.

По словам Гетманцева, эту проблему следует решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей. Политик советует: "вырывать с корнями — без "порешить", без лишних разговоров и затягивания".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-na-lvivshchyni-povidomylo-pro-pidozru-mistsevomu-zhyteliu-u-kontrabandi-19-transportnykh-zasobiv
Теги:

Новости

Все новости