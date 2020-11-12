Почему в украинских водоемах начала исчезать рыба - мнение эксперта

В Украине резко уменьшаются рыбные ресурсы. Об этом сообщила кандидат биологических наук Юлия Куцоконь 24 каналу.

Фото: Рыбалка в Украине

Она заявляет, что дело не только в беспощадном вылове рыбы. Уменьшение популяции также зависит и от ряда экологических проблем, которые уже появились в Украине.



1. Загрязнение водоемов

Предприятия и фабрики выливают свои отходы в русла рек. Это приводит к изменению химического и гидробиологического состава воды. Испорченная вода становится непригодной для жизни рыб.

2. Гидростроительство

Вследствие перестройки и изменения гидрорежима рек, испорчено их способность к самоочищению. Грязная вода становится смертельной для целых популяций.

3. Изменение ландшафта

В связи с превращением рек на пруды, водохранилища и различные декоративные формы, с фаунистических списков выпадают виды, которые мигрируют по течению и плывут на нерест в другие воды. В застоявшихся искусственных озерах некоторые виды рыб просто не могут размножаться.

Юлия Куцоконь не забывает и о браконьерстве, но отмечает, что его влияние менее разрушительно, чем вышеупомянутые пункты.

Сайт "Комментарии" также напоминает о главных правилах настоящего рыбака.









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