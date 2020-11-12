Почему в украинских водоемах начала исчезать рыба - мнение эксперта

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Кириєнко Анна
В Украине резко уменьшаются рыбные ресурсы. Об этом сообщила кандидат биологических наук Юлия Куцоконь 24 каналу.
Фото: Рыбалка в Украине
Она заявляет, что дело не только в беспощадном вылове рыбы. Уменьшение популяции также зависит и от ряда экологических проблем, которые уже появились в Украине.
1. Загрязнение водоемов
Предприятия и фабрики выливают свои отходы в русла рек. Это приводит к изменению химического и гидробиологического состава воды. Испорченная вода становится непригодной для жизни рыб.
2. Гидростроительство
Вследствие перестройки и изменения гидрорежима рек, испорчено их способность к самоочищению. Грязная вода становится смертельной для целых популяций.
3. Изменение ландшафта
В связи с превращением рек на пруды, водохранилища и различные декоративные формы, с фаунистических списков выпадают виды, которые мигрируют по течению и плывут на нерест в другие воды. В застоявшихся искусственных озерах некоторые виды рыб просто не могут размножаться.
Юлия Куцоконь не забывает и о браконьерстве, но отмечает, что его влияние менее разрушительно, чем вышеупомянутые пункты.
Сайт "Комментарии" также напоминает о главных правилах настоящего рыбака.
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