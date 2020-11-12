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Почему в украинских водоемах начала исчезать рыба - мнение эксперта

Причина уменьшения рыбных ресурсов Украины не только в браконьерстве

сегодня, 15:05
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине резко уменьшаются рыбные ресурсы. Об этом сообщила кандидат биологических наук Юлия Куцоконь 24 каналу.

Почему в украинских водоемах начала исчезать рыба - мнение эксперта

Фото: Рыбалка в Украине

Она заявляет, что дело не только в беспощадном вылове рыбы. Уменьшение популяции также зависит и от ряда экологических проблем, которые уже появились в Украине.

1. Загрязнение водоемов

Предприятия и фабрики выливают свои отходы в русла рек. Это приводит к изменению химического и гидробиологического состава воды. Испорченная вода становится непригодной для жизни рыб.

2. Гидростроительство

Вследствие перестройки и изменения гидрорежима рек, испорчено их способность к самоочищению. Грязная вода становится смертельной для целых популяций.

3. Изменение ландшафта

В связи с превращением рек на пруды, водохранилища и различные декоративные формы, с фаунистических списков выпадают виды, которые мигрируют по течению и плывут на нерест в другие воды. В застоявшихся искусственных озерах некоторые виды рыб просто не могут размножаться.

Юлия Куцоконь не забывает и о браконьерстве, но отмечает, что его влияние менее разрушительно, чем вышеупомянутые пункты.

Сайт "Комментарии" также напоминает о главных правилах настоящего рыбака.




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Источник: https://news.24tv.ua/stan-prirodi-ukrayini-pro-lisovi-vodni-resursi-novini-sogodni_n1455242
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