Почему в аэропорту в Южной Корее была бетонная стена, в которую врезался самолет

Трагическая авиакатастрофа в международном аэропорту Муан, унесшая жизни 179 человек, вызвала серьезные вопросы безопасности инфраструктуры. Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший посадку на высокой скорости, не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе и столкнулся с бетонной конструкцией.

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото: REUTERS

Весь мир облетели кадры самолета Jeju Air, который приземлился на высокой скорости и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся с бетонной стеной. Власти, расследующие причины самой страшной авиакатастрофы в Южной Корее, рассматривают важность размещения бетонной стены примерно в 250 метрах от конца взлетно-посадочной полосы.

Авиационный эксперт Дэвид Лирмаунт заявил, что самолет, несмотря на технические неисправности, совершил посадку, которую можно считать "почти идеальной" в таких условиях. По его словам, если бы бетонного препятствия не было, борт просто остановился бы за пределами полосы, и большинство пассажиров могли бы выжить. Исполнительный директор Aero Consulting Experts капитан Росс Аймер согласен с версией Лирмаунта.

"К сожалению, это стало причиной того, что все погибли, потому что они буквально врезались в бетонную конструкцию. Этого там не должно быть", — сказал Аймер.

Некоторые эксперты предполагают, что пилоты могли не знать о наличии бетонной конструкции. Как отметила авиационный аналитик Салли Гетин, заход на посадку проходил по другому направлению, чем обычно, и это могло стать роковым фактором.

По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, в бетонной конструкции размещена навигационная система, помогающая самолетам приземляться, известная как локализатор. Эта система имеет четыре метра высотой и расположена на одном уровне со взлетно-посадочной полосой для обеспечения ее надлежащей работы.

Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что в других аэропортах страны и за рубежом также есть случаи, когда оборудование устанавливается в бетонную конструкцию. Но после аварии чиновники проверят, возможна ли замена бетонных конструкций на более легкие материалы, уменьшающие риск во время аварий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проснулся один из двух пассажиров, выживший в авиакатастрофе в Южной Корее: что он сказал.

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