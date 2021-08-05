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Почему от львовских дворников требуют вернуть премии 2020 год

Держаудитслужба имеет замечания к деятельности двух районных администраций города Львова

сегодня, 21:59
Автор:

Лиля Воробьева

Работники Держаудитслужбы поставили ультиматум местным дворникам — вернуть премии, которые они получили еще в 2020 году. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Почему от львовских дворников требуют вернуть премии 2020 год

Дворники (фото из открытых источников)

Зарплата у работников уличной коммунальной службы — невелика. Она составляет 5-7 тысяч гривен. Премии они получили, потому что было много работы, которая связана была с эпидемией коронавируса. Поэтому мэрия решила стимулировать их нелегкий труд и выплатила дополнительное материальное поощрение.

Бдительные ревизоры имеют претензии к тому, что уличные коммунальщики исправно выполняли свою работу: чистили снег на городских улицах, посыпали их песком, чтобы люди могли безопасно передвигаться.

Их предписания Сихивская и Галицкая районные администрации оспаривают в судах. "Замечания аудиторов ставят под угрозу жизнедеятельность города и работу критической инфраструктуры Львова", — прокомментировали ситуацию в городском совете Львова.

Держаудитслужба, оказывается, признает финансовое нарушение — дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц; посыпки улиц противогололедными материалами по показателям среднесуточной температуры. Аудиторы Западного офиса, в свою очередь, отчитываются, что накопали финансовых недостатков на целых 49,3 миллиона гривен. И все эти нарушения допустили чиновники

"Сиховская РА выплатила 11,9 миллиона грн и Галицкая РА — 10,5 миллиона грн за дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц. Фактически машины простаивали в гаражах в ожидании ухудшения погодных условий для дальнейшей механизированной уборки территории. Тогда как за работу спецтехники, то есть фактическую уборку, Галицкая РА оплатила 5,8 миллиона грн и Сихивская РА — 14,7  миллиона грн. ", — говорится в информации Держаудитслужбы.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Львове сократят почти 200 чиновников.


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Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/287172-derzhaudytsluzhba-vymahaie-aby-dvirnyky-povernuly-premii-iaki-otrymaly-u-kovidnyi-rik-o-odynets-pro-absurdnist-zauvazhen-audytoriv
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