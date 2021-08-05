Почему от львовских дворников требуют вернуть премии 2020 год

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Лиля Воробьева
Работники Держаудитслужбы поставили ультиматум местным дворникам — вернуть премии, которые они получили еще в 2020 году. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.
Дворники (фото из открытых источников)
Зарплата у работников уличной коммунальной службы — невелика. Она составляет 5-7 тысяч гривен. Премии они получили, потому что было много работы, которая связана была с эпидемией коронавируса. Поэтому мэрия решила стимулировать их нелегкий труд и выплатила дополнительное материальное поощрение.
Бдительные ревизоры имеют претензии к тому, что уличные коммунальщики исправно выполняли свою работу: чистили снег на городских улицах, посыпали их песком, чтобы люди могли безопасно передвигаться.
Их предписания Сихивская и Галицкая районные администрации оспаривают в судах. "Замечания аудиторов ставят под угрозу жизнедеятельность города и работу критической инфраструктуры Львова", — прокомментировали ситуацию в городском совете Львова.
Держаудитслужба, оказывается, признает финансовое нарушение — дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц; посыпки улиц противогололедными материалами по показателям среднесуточной температуры. Аудиторы Западного офиса, в свою очередь, отчитываются, что накопали финансовых недостатков на целых 49,3 миллиона гривен. И все эти нарушения допустили чиновники
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Львове сократят почти 200 чиновников.
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