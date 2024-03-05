Почему «лег» Фейсбук и другие сервисы. Как это связано с «супервторником» в США

Как сообщил представитель компании Meta Энди Стоун в соцсети Х, сбой в работе Фейсбука и Инстаграмма был вызван определенной технической проблемой. По его словам, собственно эта проблема и вызвала ряд трудностей с доступом к некоторым службам.

Сбой в соцсетях

"Мы как можно быстрее разрешили проблему для всех, кто пострадал, и просим прощения за неудобства",

– подчеркнул Энди Стоун.

Вместе с тем телеканал Sky News обратил внимание на диверсию йеменских хуситов 5 марта, в результате которой были повреждены 4 из 15 кабелей. Как подчеркнул телеканал, именно эти кабели обеспечивают глобальный Интернет и связь в Красном море. По информации издания, инцидент повлиял на 25% трафика, проходящего через линии Красного моря, соединяющие Африку, Азию и Ближний Восток. Как раз во время этой диверсии и произошел глобальный сбой в работе таких соцсетей как Фейсбук, Ютуб и Телеграмм.

Сами хуситы категорически опровергают свою причастность к диверсии и заявляют, что кабели якобы повредили в результате военной операции, проводимой Великобританией и США. При этом они не предоставили никаких доказательств для подтверждения своих слов. Как напоминает телеканал, в прошлом месяце официальное правительство Йемена предупреждало, что хуситы планировали атаковать кабели в Красном море.

Вместе с тем, издание Forbs обращает внимание на то, что масштабный сбой в работе Meta, Google и ряда других сервисов произошел в так называемый "супервторник". Именно в этот день в большинстве штатов США проходит голосование в рамках календаря президентских праймериз. Во вторник проходят голосования в таких штатах, как Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесот, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 5 марта произошел масштабный сбой в социальных сетях. Кроме того, по данным Downdetector, произошел сбой в сервисах Google – YouTube, магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.