Побег Яценко: стало известно, на чьем самолете хотел улететь соратник Коломойского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко. Об этом свидетельствует сообщение НАБУ в Telegram-канале.

Фото: НАБУ

Так, Яценко инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)".

По оперативной информации, бывший чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Но правоохранители добились, чтобы самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь". Там и начато проведение неотложных следственных действий.

Как сообщил в Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, для побега из Украины фигурант дела "ПриватБанка" и доверенное лицо Коломойского Владимир Яценко использовал самолет олигарха.

"Олигарх решил спрятать своего топ-менеджера в Вене, предоставив борт, который числится за его авиакомпанией. Это самолёт Raytheon Hawker 800XP, бортовой номер: UR-WRR, принадлежит WindRose ("Роза ветров"). Совладельцем этой компании является Коломойский через кипрскую компанию Bregenzer Limited, которая владеет половиной активов авиакомпании. Борт, который летел до Вены, развернулся в районе Каменец-Подольского и отправился в Киев, где единственному пассажиру НАБУ вручило подозрение", — говорится в сообщении Лещенко.

Кроме того, блогер опубликовал карту полета "горе-беглеца" Яценко.

Как ранее сообщалось, олигархи Коломойский и Пинчук "делят" украинскую электроэнергию. Блогер раскрыл подробности, как это происходит.

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