Побег Яценко: стало известно, на чьем самолете хотел улететь соратник Коломойского

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Таисия Ерохина
Генеральный прокурор
Ирина Венедиктова согласовала
сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка"
Владимиру Яценко. Об этом свидетельствует сообщение НАБУ в Telegram-канале.
Фото: НАБУ
Так, Яценко
инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение,
растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)".
По оперативной
информации, бывший чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в
направлении Вены, вылетев из Днепра. Но правоохранители добились, чтобы самолет
совершил посадку в аэропорту "Борисполь". Там и начато проведение неотложных
следственных действий.
Как сообщил в Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, для побега из
Украины фигурант дела "ПриватБанка" и доверенное лицо Коломойского Владимир
Яценко использовал самолет олигарха.
Кроме того,
блогер опубликовал карту полета "горе-беглеца" Яценко.
Как ранее
сообщалось, олигархи Коломойский и Пинчук "делят" украинскую электроэнергию. Блогер
раскрыл подробности, как
это происходит.
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