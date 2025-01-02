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По крылу самолета гуляла женщина: она открыла аварийный выход (ВИДЕО)

В международном аэропорту Сиэтла одна из пассажирок вышла на крыло самолета и пробыла там более 11 минут.

сегодня, 11:40
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Slava Kot








В международном аэропорту Сиэтла произошел необычный инцидент. Пассажирка рейса 323 авиакомпании Alaska Airlines открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета после его приземления. Событие произошло 22 декабря в 17:00 по местному времени, когда самолет из Милуоки уже припарковался у ворот аэропорта.

По крылу самолета гуляла женщина: она открыла аварийный выход (ВИДЕО)

Женщина гуляет по крылу самолета. Фото из открытых источников

На видео, опубликованном местными медиа, женщина в красной кофте и темных брюках с рюкзаком спокойно открыла дверь и вышла на крыло самолета. Она махала руками, присела и осматривала местность. Некоторые тележки с багажом проехали мимо, даже не обратив внимания на необычного "пассажира".

Пассажирка провела примерно минуту на крыле самолета, прежде чем двое работников общепита аэропорта заметили женщину. Прошло еще 90 секунд, прежде чем кто-то из самолета высунул голову, и шесть минут, прежде чем другой человек ступил на крыло, чтобы поговорить с ней.

В общей сложности женщина сидела на крыле примерно 11 минут и 30 секунд, пока пожарные не смогли помочь ей сойти с крыла с помощью лестницы.

Авиакомпания сообщила, что женщина "беспокоилась" во время высадки. Представители аэропорта отметили, что у пассажирки, возможно, были проблемы со здоровьем, поэтому о ее состоянии сообщили врачам. Авиакомпания Alaska Airlines подтвердила инцидент с участием "проблемного гостя", который был успешно решен.

"Мы работаем с нашим экипажем и официальными лицами аэропорта, чтобы собрать больше деталей о том, что могло произойти. Мы благодарим наших сотрудников за скорую реакцию и просим прощения за любые неудобства, которые это могло вызвать нашим гостям", — говорится в заявлении.

Инцидент, произошедший в разгар праздничного сезона и привлек внимание правоохранителей. В настоящее время делом занимается ФБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном полете на Гавайи, где тело мужчины нашли в шасси самолета.

Также "Комментарии" писали о том, что проснулся бортпроводник, выживший в авиакатастрофе в Южной Корее.



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