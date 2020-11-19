Плата за кредит: в Черниговской области коллекторы распространяли поддельное порно с должниками (Фото)

Нацполиция разоблачила коллекторов, которые распространяли поддельные порнографические материалы своих должников. Данную информацию предоставили на официальном сайте Национальной полиции.

Фото: Нацполиция

Впервые на коллекторскую фирму пожаловались еще в апреле. Женщина из Чернигова сообщила, что ей угрожали неизвестные мужчины, которые требовали вернуть кредит. Пострадавшая заявляет, что не брала кредит и не получала никаких средств.

После того как женщина отказала мужчинам, в интернете появилась порнография с ее участием. Точнее, злоумышленники умело вставили ее лицо в видеоролик.

18 ноября полиция обыскала офис горе-коллекторов и изъяла всю технику и письма должников. Сейчас предметы отправлены на экспертизу.

Злоумышленники будут отвечать по 1 части статьи 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Сейчас продолжается досудебное расследование и поиск всех пострадавших. Коллекторам грозит штраф до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сайт "Комментарии" сообщает, Зеленский подписал закон, который позволит штрафовать украинцев за отсутствие масок.





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