Планируется рейдерская атака на университет ГФС — ректор Пашко

Продолжается попытка рейдерского захвата Университета государственной фискальной службы Украины (бывшая Академия налоговой службы в Ирпене). Ректор Университета Павел Пашко на своей странице в социальной сети сообщил, что министр финансов Сергей Марченко начал сомнительную реорганизации ВУЗа, которая предусматривает присоединение мощного учреждения к другому учреждению, не имеющему ни студентов, ни преподавателей, ни лицензий, ни материально-технической базы. Против этого выступили как студенты, так и преподаватели Университета.

Пашко уверен: университет хотят уничтожить. Фото: capital.ua

После этого, Сергей Марченко решил освободить Павла Пашка с должности и назначить нового и.о. ректора.

"Не дождавшись реорганизации, тот же министр Марченко пытается незаконно уволить меня с должности ректора и назначить нового и.о. руководителя. Причем такие решения принимаются совершенно не аргументировано и нарушая все возможные процедуры. Опираясь на эти незаконные решения, которые уже оспариваются в суде, Марченко планирует рейдерский захват университета", — пишет Павел Пашко.

Основная причина атаки на Университет и его ректора — попытка завладеть землей и материально-технической базой Унверситета.

"Причина банальна — поиск собственной выгоды. Министр финансов Марченко и его окружение „положили глаз“ на 22 гектара земли в центре Ирпеня и на материальную базу Университета государственной фискальной службы Украины. Пользуясь безвластием при смене руководства они будут украдены. Так же, как во время предыдущих реорганизаций были изъяты 8 гектаров земли „Соснового бора“ в курортном Ворзеле. Кто не в курсе — погуглите, все есть в открытом доступе", — рассказывает ректор Университета ГФС Украины.

Павел Пашко уже обратился в суд и оспаривает свое увольнение. Напомним, в конце прошлого года отчет о его работе на должности утвердил Ученый совет Университета — единогласно, никаких оснований для увольнения нет.

"1. Постоянно растет количество студентов.

2. Постоянно обновляется материально-техническая база.

3.Лицензированы 9 новых специальностей, удачно аккредитуются все образовательные программы.

4. И вообще — в рейтинге лучших высших учебных заведений Украины „Топ-200“ Университет вырос на 45 позиций", — говорит ректор Университета.

По факту незаконного увольнения Павла Пашко уже открыто уголовное производство в отношении министра финансов Сергея Марченко. До окончательного решения суда любое фактическое изменение ректора Университета будет рейдерским захватом, напоминает Павел Пашко.

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