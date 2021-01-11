Планируется рейдерская атака на университет ГФС — ректор Пашко

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Станислав Молчанов
Продолжается попытка рейдерского захвата Университета государственной фискальной службы Украины (бывшая Академия налоговой службы в Ирпене). Ректор Университета Павел Пашко на своей странице в социальной сети сообщил, что министр финансов Сергей Марченко начал сомнительную реорганизации ВУЗа, которая предусматривает присоединение мощного учреждения к другому учреждению, не имеющему ни студентов, ни преподавателей, ни лицензий, ни материально-технической базы. Против этого выступили как студенты, так и преподаватели Университета.
Пашко уверен: университет хотят уничтожить. Фото: capital.ua
После этого, Сергей Марченко решил освободить Павла Пашка с должности и назначить нового и.о. ректора.
Основная причина атаки на Университет и его ректора — попытка завладеть землей и материально-технической базой Унверситета.
Павел Пашко уже обратился в суд и оспаривает свое увольнение. Напомним, в конце прошлого года отчет о его работе на должности утвердил Ученый совет Университета — единогласно, никаких оснований для увольнения нет.
По факту незаконного увольнения Павла Пашко уже открыто уголовное производство в отношении министра финансов Сергея Марченко. До окончательного решения суда любое фактическое изменение ректора Университета будет рейдерским захватом, напоминает Павел Пашко.
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