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Письма от налоговой могут быть опасными: что известно

Мошенники посылают фейковые электронные письма от имени Государственной налоговой службы

сегодня, 13:56
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Недилько Ксения

В последнее время украинцы получают электронные письма от имени Государственной налоговой службы, в Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это действуют мошенники.

Письма от налоговой могут быть опасными: что известно

Иллюстративное фото

В сообщении злоумышленники требуют предоставить всю финансовую документацию с целью проверки.

ГНС не имеет отношения к такой рассылке , отмечают в ЦПД. Кроме того, вложенные в письмах файлы имеют вирус, который активируется при открытии PDF-файла. После этого запускается программа, позволяющая злоумышленникам удаленно управлять компьютерами пользователей.

Все официальные email-адреса ГНС обязательно содержат домен tax.gov.ua после символа @.

Письма от налоговой могут быть опасными: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тысячи украинцев уже получили письма с требованием явиться в налоговую для объяснения — из-за получения переводов, в частности от NovaPay — платежной системы "Новой почты", которая передает данные о получателях средств в налоговую.

В случае если налоговая признает деятельность предпринимательской, но без соответствующей регистрации, лицу грозит штраф от 17 тыс. рублей. до 34 тыс. грн за первое нарушение и до 85 тыс. грн. гривен – за повторное. Также возможно доначисление налогов, представление протокола в суд и при определенных условиях открытие уголовного производства. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что в начале мая более 3000 физлиц получили письма с формулировкой "признаки осуществления хозяйственной деятельности без госрегистрации". Это касается переводов от NovaPay — платежной системы "Новой почты" — которая передает данные о получателях средств в налоговую. Всего 212 из более 3000 человек оказались зарегистрированными как ФЛП, другие — потенциальные нарушители налогового законодательства.



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