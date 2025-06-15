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Пилот авиакомпании раскрывает шокирующую причину, почему сейчас падает так много самолетов

Бывший пилот назвал главные проблемы с безопасностью полетов в 2025 году.

сегодня, 22:20
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Автор:
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Slava Kot

2025 год стал годом тревожной статистики для мировой авиации. С начала года в мире зафиксировано уже 49 крупных авиационных аварий со смертельным исходом. Хотя современная авиация традиционно считается самым безопасным видом транспорта, авиационный эксперт назвал две причины, по которым участились аварии самолетов.

Пилот авиакомпании раскрывает шокирующую причину, почему сейчас падает так много самолетов

Падение самолета. Фото из открытых источников

В начале года в США врезался самолет в здание, в апреле вертолет упал в Гудзон, а в июне произошла авиакатастрофа в Индии. И это всего несколько аварий авиатранспорта, которые произошли за первую половину 2025 года. Бывший пилот Delta Connection, а ныне следователь авиакатастроф и доцент Инженерного колледжа Университета штата Огайо Шон Прухницкий высказал свое предположение, почему так много аварий с самолетами. Основной проблемой Прухницкий называет хроническую нехватку авиадиспетчеров.

"Я сочувствую этим диспетчерам. Они перегружены работой и перенапряжены – они знают, что если они ошибутся, кто-то может погибнуть", – говорит бывший пилот.

Еще одним фактором Прухницкий считает нехватку опыта среди пилотов. На фоне глобальной нехватки кадров авиакомпании вынуждены брать на работу пилотов с меньшим количеством часов налета, чем это было раньше.

"Правда заключается в том, что без положительных мер по решению проблем в нашем небе аварии будут случаться чаще. Нам нужно больше квалифицированных кандидатов на должности авиадиспетчеров", — отмечает эксперт.

Прухницкий призывает к инвестициям в технологии, которые не заменят, а усилят работу пилотов и диспетчеров. Он убежден, что современные системы должны помогать людям избегать роковых ошибок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что единственный выживший в авиакатастрофе Air India рассказал, как он спасся во время падения самолета.

Также "Комментарии" писали, что самолет столкнулся с автобусом во время аварийной посадки в Бразилии.



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