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Первый премьер-министр Украины ушел из жизни: звездная внучка опубликовала фото

Умер первый премьер-министр Витольд Фокин: Маша Фокина показала фото

сегодня, 14:30
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Недилько Ксения

Ушел из жизни первый премьер-министр независимой Украины и бывший заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин. Об этом сообщила его внучка, певица Маша Фокина на своей странице в Facebook.

Первый премьер-министр Украины ушел из жизни: звездная внучка опубликовала фото

Витольд Фокин

"Дедушка", — написала внука Витольда Фокина и добавила эмодзи с разбитым сердцем.

Также Мария опубликовала несколько фото с дедушкой. Под сообщением пользователи выражают соболезнования семье в связи с уходом в вечность Витольда Фокина. Политику было 92 года.

                                                                                                           

Первый премьер-министр Украины ушел из жизни: звездная внучка опубликовала фото - фото 2
Первый премьер-министр Украины ушел из жизни: звездная внучка опубликовала фото - фото 3
Первый премьер-министр Украины ушел из жизни: звездная внучка опубликовала фото - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России умер народный артист России Бедрос Киркоров, сообщил его сын Филипп. Киркорову-старшему было 92 года. Об этом эстрадный певец-путинист сообщил в своих соцсетях.

"Я уже не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал российский певец.

Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров – болгарский, советский и русский певец армянского происхождения, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.

Бедрос со второй супругой Людмилой жил в Великом Новгороде, владел фермой в Новгородской области. Часто сопровождал на гастролях сына. Гастролировал сольно, регулярно выступал и перед новгородцами, участвовал в общественной деятельности, занимался благотворительностью.



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