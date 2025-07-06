Перевернулся автобус с украинскими детьми: первые подробности из Венгрии

Сегодня утром, 6 июля, около 5:00 на трассе №442 между населенными пунктами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария: автобус с украинцами, среди которых были дети, съехал с дороги и опрокинулся в сторону. Причины аварии пока не установлены.

ДТП в Венгрии

На место оперативно прибыли венгерские спасательные службы. Также там работают посол Украины в Венгрии Федор Шандор и украинские консулы — они координируют помощь и оказывают поддержку гражданам.



В салоне автобуса на момент аварии находились 77 человек. По предварительным данным, пострадали 19 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии. Жертв нет.



Всех раненых госпитализировали в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш. Другие пассажиры временно размещены в Доме культуры Кунсентмартона. При поддержке местных властей им обеспечили ночлег и завтрак.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко снова заблокировали выезд за границу. В этот раз он должен был лететь в Мадрид — на съезд испанской Народной партии, а также в Рим — на международную Конференцию по восстановлению Украины. Оба визита были официальными, с персональными приглашениями от чиновников: главы Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо и спикера итальянского парламента.

Порошенко во время поездки в Черновцы заявил, что дипломатия – это важная часть защиты Украины, и ею должны заниматься профессионалы. По его мнению, нынешняя власть не справляется с международной коммуникацией, особенно США. Он убежден: отсутствие диалога с новой администрацией в Вашингтоне – следствие непрофессионализма и закрытости.

