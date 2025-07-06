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Перевернулся автобус с украинскими детьми: первые подробности из Венгрии

В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: 19 пострадавших, четверо в тяжелом состоянии

6 июля 2025, 13:41
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Ткачова Марія

Сегодня утром, 6 июля, около 5:00 на трассе №442 между населенными пунктами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария: автобус с украинцами, среди которых были дети, съехал с дороги и опрокинулся в сторону. Причины аварии пока не установлены.

Перевернулся автобус с украинскими детьми: первые подробности из Венгрии

ДТП в Венгрии

На место оперативно прибыли венгерские спасательные службы. Также там работают посол Украины в Венгрии Федор Шандор и украинские консулы — они координируют помощь и оказывают поддержку гражданам.

В салоне автобуса на момент аварии находились 77 человек. По предварительным данным, пострадали 19 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии. Жертв нет.

Всех раненых госпитализировали в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш. Другие пассажиры временно размещены в Доме культуры Кунсентмартона. При поддержке местных властей им обеспечили ночлег и завтрак.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко снова заблокировали выезд за границу. В этот раз он должен был лететь в Мадрид — на съезд испанской Народной партии, а также в Рим — на международную Конференцию по восстановлению Украины. Оба визита были официальными, с персональными приглашениями от чиновников: главы Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо и спикера итальянского парламента.
Порошенко во время поездки в Черновцы заявил, что дипломатия – это важная часть защиты Украины, и ею должны заниматься профессионалы. По его мнению, нынешняя власть не справляется с международной коммуникацией, особенно США. Он убежден: отсутствие диалога с новой администрацией в Вашингтоне – следствие непрофессионализма и закрытости.



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Источник: https://www.facebook.com/100064689938907/posts/pfbid0o6qVUReKSyk5TnxruVaBaas2vPSwUKAmj2nVDJzWFNeBmczzr7N84JAz2XgDw5Rtl/?
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